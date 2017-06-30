Mısır'da yapılan zamlar halkı tedirgin ediyor

Bir fabrikada muhasebeci olan Ahmed Halil (45), yaptığı açıklamada, Kasım 2016 itibarıyla alınmaya başlanan fiyat artışı kararlarının ülkedeki orta sınıfı yok ettiğini, herkesin bu durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

Mısırlı İnas es-Seyyid ise hükümetin aldığı kararlarla vatandaşlarını günlük sadece 2 öğünle yetinmek zorunda bıraktığını söyledi. Her gün 6 araç değiştirerek işine gidip geldiğini belirten Seyyid, aldıkları ikramiyelerde ve maaşlarında artış olsa da bunun yakıt fiyatlarındaki artıştan az olduğunu vurguladı.

Taksi şoförleri ise yakıt fiyatlarına yapılan zammı ücretlere yansıtmak zorunda olduklarını bunun da taksi kullanan kişilerin sayısında düşüşe sebep olacağı için günlük kazançlarına olumsuz yansıyacağını dile getirdi.

- "Karar, infiale yol açabilir"

Ekonomi uzmanı Şerif ed-Demerdaş ise yaşananların Uluslararası Para Fonu (IMF) ile önceden varılan anlaşmanın bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Demerdaş, kararın toplumda infiale yol açabileceğini savunarak, "Hükümetin daha iyi bir zamanlama yaparak ve Mısırlıların durumunu göz önüne alarak bu kararı açıklayacağını umuyorduk ancak olmadı." dedi.

Ulaşım masraflarının yüzde 20 artacağını, devlet denetim mekanizmasının zayıf olması nedeniyle de tüccarların bunu yüzde 50'ye çıkaracağını belirten Demerdaş, enflasyonun yüzde 40'ın üzerine çıkabileceği ve bu durumun halihazırdaki ekonomik durgunluğu daha da artıracağını savundu.

Karara sosyal paylaşım siteleri üzerinden de tepki yağdı. Sosyal medya kullanan çok sayıda Mısırlı, hükümetin istifasını talep eden paylaşımlarda bulundu.

- Hükümet, kararı savunuyor

Mısır hükümeti, fiyat artışlarının enflasyon oranını yüzde 5, ulaşım masraflarını yüzde 3,7 oranında artıracağı öngörüsünde bulunsa da kararı savundu.

Başbakan Şerif İsmail başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında yakıt fiyatlarındaki artışın devlete yıllık 1,9 ila 2,2 milyar dolar gelir sağlayacağını kaydetti.

Söz konusu karar, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "dar ve orta gelirli ailelere verilen aylık gıda kartı tutarını 1,16 dolardan 2,8 dolara çıkarma", hükümetin de "bu ay ve geçen ay 4,1 milyar dolarlık sosyal güvenlik paketi" hazırlamasının akabinde alındı.

Sosyal güvenlik paketinde, emekli maaşı, yoksul ailelere yapılan maddi destek ve vergi muafiyetinin asgari düzeyinin artırılması gibi maddeler yer alıyordu.

Mısır Petrol Bakanı Tarık Molla da dün yaptığı açıklamada, normal benzinin yüzde 43, daha çok taksi ve dolmuşlarda kullanılan 80 oktan benzin fiyatının ise yüzde 55 oranında zamlandığını duyurmuştu. Yeni kararla, en düşük zam yüzde 5,6 ile süper benzine, en yüksek zam yüzde 100'le tüp gaza yapıldı. Motorin de yüzde 55 oranında zamlandı.