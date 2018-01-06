Mobilya sektöründen 167 ülkeye 2,7 milyar dolarlık ihracat

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilya sektörünün 2017'de 167 ülkeye yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, ihracat rakamının bir önceki yıla göre yüzde 8 arttığını söyledi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı da olan Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisiyle hareket ettiklerini, büyüme stratejilerine hükümetin mobilyada yaklaşık 8 ay süren KDV indiriminin de ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Önceki yıl belirledikleri ihracatla büyüme stratejisi sayesinde 2017'de 167 ülkeye mobilya ihracatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Güleç, 2016'da 2,5 milyar dolar olan ihracatın yüzde 8'lik artışla 2,7 milyar dolara yaklaştığını aktardı.

Güleç, "Bu vizyon doğrultusunda mobilya sektörü özelinde 2018'de geçen yıla göre yüzde 11 büyüme hedefiyle çalışıyoruz. Bu yıl için ihracat hedefimiz ise 3 milyar dolar." dedi.

Mobilya sektörünün ithalatının çok az olduğunu ve gittikçe düştüğünü dile getiren Güleç, "2000'li yılların başında 180 milyon dolar ihracat, 200 milyon dolar ithalat yapıyorduk. Bugün ithalatımız 800 milyon dolar civarında. 2,7 milyar dolar ihracatımızı düşünürseniz neredeyse 3,5 katı ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

"2023 hedefi 10 milyar dolar"

Güleç, dünya ihracat sıralamasında 23'üncülükten 12'nciliğe yükseldiklerini ve 11 basamak atladıklarını kaydederek, Türkiye'nin kendi üretimi ve markaları ile büyüdüğünü bildirdi.

Başkan Güleç, "Türkiye bugün İtalya, Almanya ve ABD'den sonra kendi markalarıyla büyüyen 4. ülke konumunda. Yani mobilyada marka olan 4. ülkeyiz. Diğer ülkeler gibi fason üretim yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya mobilya pazarından yüzde 2,5 pay almayı ve 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediğini vurgulayan Güleç, bu kapsamda özellikle ABD ve Çin'i radarlarına aldıklarını, bu iki ülkeye 2023 ihracat hedeflerinin 2 milyar dolar olduğunu söyledi.

Güleç, 2018'de yüzde 11 artışla 3 milyar dolar ihracat yapmak için hedefledikleri ülkelere değinerek, "2018 için hedef pazarlarımız; ABD, Çin, İspanya, Almanya, B. Krallık, Hollanda, Yunanistan, Belçika, İsrail, Romanya, Azerbaycan, Irak, S. Arabistan, Libya, Bulgaristan ve Gürcistan." şeklinde konuştu.