‘Modern İpek Yolu’nu Çin ve Türkiye büyütecek

Türkiye ile Çin arasında AK Parti iktidarlarıyla birlikte katlanarak gelişen ikili ilişkiler, geçen yıl hayata geçen ‘Modern İpek Yolu’ projesiyle tarihi bir sürece evrildi. Ankara-Pekin hattında birçok alanda imzalanan ve uygulamaya giren işbirliği anlaşmaları, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yeni rekorlara koşacak. İki ülke arasında giderek güçlenen yakınlaşmanın son adımı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’nda geniş şekilde yer aldı.

MİLLİ PARALAR KULLANILACAK

Türkiye yeni yatırımlar için ihtiyaç duyacağı kaynağın bir bölümünü Çin piyasasına ihraç edeceği tahvillerden karşılayacak. Çin’le yakınlaşma tahvil ihracatının yanı sıra turizm ve ticaret sektörlerinde de güçlenerek sürecek. Döviz kurları ve sözde kredi değerlendirme kuruluşları üzerinden Türkiye’yi ve Türk Lirası’nı hedef alan saldırılara karşı da, Çin’le ekonomik ve ticari ilişkilerde iki ülkenin milli paraları olan Türk Lirası ve Yuan kullanılacak.

İLİŞKİLERE YENİ BİR BOYUT KATTI

Türkiye-Çin ilişkilerinin yeni bir boyut kazanmasında önemli rol oynayan Tarihi İpek Yolu Projesi, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’un başlattığı çalışma ve Türkiye’nin bu adıma verdiği destekle gelişti. Xi Jinping’in 2013 yılında gündeme getirdiği, Yeni İpek Yolu Projesi geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.

Hedef ticareti katlamak

Proje, etap etap hayata geçirilmeye başladı. Proje tamamen hayata geçtiğinde, başta Çin olmak üzere Asya Ülkeleri’nin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya, Rusya üzerinden, ‘Kuzey Koridoru’na, İran üzerinden de, ‘Güney Hattı’na bağlanması amaçlanıyor. Yeni İpek yolu kapsamında 3 kıtanın, yollar, limanlar, demiryolları, havaalanları, elektrik şebekesi ve hatta fiber optik ağlar vasıtasıyla lojistik ve ulaşım açısından birleştirmesi amaçlanıyor. Projeyle yatırım ve ticaretin önündeki engellerin de kalkması planlanıyor.

Yatırımlar için kredi sağlanıyor

Bu süreç içinde ‘Bank of China’ da Türkiye’deki faaliyetlerine başladı. Banka Türkiye’de yapılacak yatırımlara kredi vereceğini duyurdu. 100 günlük programda da ‘dış borçlanmada Çin piyasasına açılma, ticaretin ve turizmin canlandırılacağı’ vurgulandı. Çin’le ekonomik ve ticari ilişkilerin TL ve yuan üzerinden yapılması da karara bağlandı.

Önemli halkalardan biri olan ‘Bakü-Tiflis-Kars’ açıldı

Türkiye ile Çin arasında ‘Modern İpek Yolu’ projesiyle başlayan işbirliği atılan adımlarla daha da güçlendi. Son bir yıl içerisinde projenin önemli ayaklarından birisi olan ‘Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı’nın açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katıldığı törenle gerçekleştirildi.

40 milyar dolarlık proje

Avrupa, Asya, Afrika kıtaları birleştirecek olan proje, ‘Bir Yol Bir Kuşak’ olarak da adlandırılıyor. Projenin kapsadığı 65 ülkenin ekonomik büyüklüğü 21 trilyon doları buluyor. 40 milyar dolara yakın maliyeti olan projenin büyük yükünü ise Çin karşılıyor.

AKŞAM