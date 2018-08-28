Moody's 18 Türk bankasının notunu indirdi

ABD'nin doğrudan Türk lirası üzerinden başlattığı ekonomik savaştan sonuç alamamasının ardından harekete geçen sözde uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin tetikçiliğini sürdürüyor.

İki hafta önce ABD'nin başlattığı ekonomik savaşa doğrudan müdahil olarak Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's, şimdi de aralarında 18 Türk bankasının da bulunduğu 20 finans kuruluşunun notunu indirdi.

Evangelist liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşan ara seçimlerde Evanjelist oyları kaybetmemek için mücadelesini sürdürerek, "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD'nin tetikçiliğini yapan sözde uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk finans kuruluşlarına yönelik hamlesinin bu açıklamadan sonra gelmesi dikkat çekti.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK bağlantıları iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen sözde rahip Evanjelist Andrew Craig Brunson'ın yargı sürecine müdahale ederek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'deki olası varlıklarını donduran ABD, yaptırımları sonuç vermeyince Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatmıştı.

Türkiye'nin kendi sınırlarını korumak için talep ettiği Patriot beklentisi karşılanmayınca kendi göbek bağını kendi keserek Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma girişimi sonrası ABD ile gerilen ipler, Brunson kriziyle kopma noktasına gelmişti. (aksam.com.tr)