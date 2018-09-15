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Moody's AB'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, AB'nin uzun vadeli kredi notunu 'Aaa' ve not görünümünü 'durağan' olarak koruduğunu açıkladı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliğinin (AB) "Aaa" seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
 
Kuruluşun sitesinde yer alan açıklamaya göre, AB'nin uzun vadeli kredi notu "Aaa" ve not görünümünü "durağan" olarak korundu.
 
Açıklamada, teyit kararının, AB'nin en yüksek notlara sahip olan üyelerinin Birliğin finansal göstergelerini korumaya yönelik güçlü desteklerini ve başarılı bütçe yönetimini yansıttığı bildirildi. Ayrıca, AB'nin kredi itibarının İngiltere'nin birlikten ayrılmasından kaynaklanan olumsuz etkilere karşı koyacak güçte olduğu kaydedildi.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in en yüksek kredi notu olan "Aaa" ile değerlendirdiği AB ülkeleri arasında Almanya, Danimarka, Hollanda ve İsveç yer alıyor.  

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