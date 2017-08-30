Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini sert yükseltti
Sıfırcı hoca olarak bilinen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s,Türkiye’nin ekonomik verilerine bu sefer duyarsız kalamadı.
Moody’s Türkiye’nin büyüme tahminini 2.6’dan 3.7’ye yükseltti. Moody’s aralarında Türkiye’nin de olduğu 8 ülkeye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Moody’s tarafından yayınlanan küresel makro raporuna göre, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve Türkiye’nin büyüme tahminleri revize edildi. Revizelerin, bu ülkelerde beklenmedik şekilde güçlü gelen veriler sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi. Türkiye’nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.6’dan yüzde 3.7’ye yükseltilirken, Avrupa bölgesinin büyüme tahmini de yüzde 1.7’den yüzde 2.1’e revize edildi.
NİSANDA ARTIRMIŞTI
Aynı rapora göre, ABD’nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 2.2 ve 2.3’e aşağı yönde revize edildi. Öte yandan Moody’s, nisan ayındaki raporunda Türkiye’nin büyüme tahmini 2017 için yüzde 2.2’den yüzde 2.6’ya, 2018 yılı için yüzde 2.7’den yüzde 2.9’a yükseltmişti. Tamamen siyasi gerekçelerle Türkiye’nin notunu düşüren Moody’s, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 ile OECD’de en fazla büyüyen ülke olmasına rağmen henüz notla ilgili bir girişimde bulunmadı.
EKONOMİNİN GÜCÜNÜ GÖRECEKLER
Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte de yüzde 5’lik büyümeye imza atmasını bekleyen ekonomistler, ekonomik verilerde yaşanan sıçrama ile Moody’s’le birlikte diğer rating şirketlerinin de görmezden gelemeyeceğini söylediler. Moody’s ve Fitch, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye’nin kredi notunu düşürmüşlerdi.
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