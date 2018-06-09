MOODY’S ucuz soygun peşinde

Merkez’in adımını boşa çıkarmak isteyen Moody’s Borsa’nın devlerini izlemeye aldı. Bu adım ‘sonucu belli seçim’ öncesi ‘ucuz hisse’ toplama girişimi olarak yorumlandı.

Seçim öncesi devreye giren kirli eller boş durmazken, küresel çeteler arasında yer alan ‘sıfırcı hocalar’ın spekülatif adımları arttı. Piyasalara dönük son adım Merkez Bankası’nın faiz artırdığı gün Moody’s’ten geldi. Moody’s hem 17 Türk bankasının notunu düşürdü hem de aralarında Koç Holding, THY, Erdemir, Şişecam gibi Türkiye’nin önde gelen 11 şirketini izlemeye aldı. İzlemeye alınan şirketlerin Borsa’da işlem hacmi en yüksek hisseler olması dikkat çekerken, uzmanlar atılan adımı, ‘sonucu belli olan seçim’ öncesi ‘ucuz hisse’ toplama girişimi olarak yorumladı. Uzmanlar atılan adımın zamanlamasını, Merkez Bankası’nın hamlesini boşa çıkarma girişimi olarak yorumladı.

ORTAM OLUŞTURUYORLAR

Merkez Bankası’nın adımlarının ardından para piyasaları açısından soru işaretlerininin ortadan kaldırıldığını belirten bir bankanın piyasa uzmanı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gece yaptığı ‘OHAL’i kaldırabiliriz’ açıklamasından sonra yabancı sermayenin başka bahanesinin kalmadığını söyledi. Moody’s’in Türk şirketlerine ve bankalarına yönelik not hamlesine ilişkin en çarpıcı tespiti ise İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin yaptı. Alkin “Çakallar, sırtlanlar ve torbacılara imkan sağlamak için, Türkiye’nin birbirinden değerli şirketlerinin hisselerinin ucuza kapatılması; yabancı yatırımcılar tarafından adeta değerlerinin çok altında satın alınmaları için ortam oluşturuluyor” dedi.

ZAMANLAMAYA DİKKAT

Alkin “Moody’s bu açıklamayla, ‘Türk şirketlerinin döviz cinsinden borçları nedeniyle bilançolarının etkilenme olasılıkları var’ demeye getiriyor. Söz konusu, Türkiye ekonomisinden etkileneceği söylenen kuruluşlar çok ciddi ihracatları ve döviz gelirleri olan şirketler. 30 yıldır, Türkiye’nin yaşadığı krizlerde, döviz risklerini iyi yönetmiş, yönetmeyi sürdüren kuruluşlar. Bu nedenle döviz risklerini, bunca yıllık tecrübeleriyle çok iyi yöneten bu kuruluşlardaki olası risklere işaret etmek, iyi niyet belirtisi olarak kabul edilemez” dedi. Alkin “Zamanlaması ve içeriği itibariyle, tarafsızlık ve inandırıcılığı boyutuyla giderek çok daha büyük boyutlarda soru işaretlerine sebep olan bu adımlar, Türk şirketlerine karşı organize bir çalışma olup olmadığı konusundaki şüpheleri hızla arttırmakta” dedi. Moodys’in adımının zamanlamasına dikkat çeken bir başka isim olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben “Moody’s’in kararının TCMB’nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir” dedi.

Moody’s’in not indirimi için izlemeye aldığı Türkiye’de iş yapan şirketler Efes, Coca-Cola İçecek, Doğuş Holding, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Rönesans, Turkcell, THY, TÜPRAŞ, Şişecam olarak sıralanıyor. Moody’s’in adımı sonrası bu şirketlerin hisselerinde yüzde 9’a varan düşüşler yaşandı. Bu şirketler borsayı sürükleyen hisseler olduğu için Borsa İstanbul’un günlük kaybı ise yüzde 2’yi buldu. Moody’s’in izlemeye aldığı bu şirketler piyasa değeri azçısından Türkiye’nnin en büyükleri arasında bulunuyor. Listedeki TÜPRAŞ ise İSO 500 içinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.