MOODY’S ucuz soygun peşinde
Seçim öncesi devreye giren kirli eller ekonomik operasyonlarını sürdürüyor. Küresel çetelerin hedefinde bu kez 17 Türk bankası ve dünya devi Türk şirketleri var.
Merkez’in adımını boşa çıkarmak isteyen Moody’s Borsa’nın devlerini izlemeye aldı. Bu adım ‘sonucu belli seçim’ öncesi ‘ucuz hisse’ toplama girişimi olarak yorumlandı.
Seçim öncesi devreye giren kirli eller boş durmazken, küresel çeteler arasında yer alan ‘sıfırcı hocalar’ın spekülatif adımları arttı. Piyasalara dönük son adım Merkez Bankası’nın faiz artırdığı gün Moody’s’ten geldi. Moody’s hem 17 Türk bankasının notunu düşürdü hem de aralarında Koç Holding, THY, Erdemir, Şişecam gibi Türkiye’nin önde gelen 11 şirketini izlemeye aldı. İzlemeye alınan şirketlerin Borsa’da işlem hacmi en yüksek hisseler olması dikkat çekerken, uzmanlar atılan adımı, ‘sonucu belli olan seçim’ öncesi ‘ucuz hisse’ toplama girişimi olarak yorumladı. Uzmanlar atılan adımın zamanlamasını, Merkez Bankası’nın hamlesini boşa çıkarma girişimi olarak yorumladı.
ORTAM OLUŞTURUYORLAR
Merkez Bankası’nın adımlarının ardından para piyasaları açısından soru işaretlerininin ortadan kaldırıldığını belirten bir bankanın piyasa uzmanı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gece yaptığı ‘OHAL’i kaldırabiliriz’ açıklamasından sonra yabancı sermayenin başka bahanesinin kalmadığını söyledi. Moody’s’in Türk şirketlerine ve bankalarına yönelik not hamlesine ilişkin en çarpıcı tespiti ise İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin yaptı. Alkin “Çakallar, sırtlanlar ve torbacılara imkan sağlamak için, Türkiye’nin birbirinden değerli şirketlerinin hisselerinin ucuza kapatılması; yabancı yatırımcılar tarafından adeta değerlerinin çok altında satın alınmaları için ortam oluşturuluyor” dedi.
ZAMANLAMAYA DİKKAT
Alkin “Moody’s bu açıklamayla, ‘Türk şirketlerinin döviz cinsinden borçları nedeniyle bilançolarının etkilenme olasılıkları var’ demeye getiriyor. Söz konusu, Türkiye ekonomisinden etkileneceği söylenen kuruluşlar çok ciddi ihracatları ve döviz gelirleri olan şirketler. 30 yıldır, Türkiye’nin yaşadığı krizlerde, döviz risklerini iyi yönetmiş, yönetmeyi sürdüren kuruluşlar. Bu nedenle döviz risklerini, bunca yıllık tecrübeleriyle çok iyi yöneten bu kuruluşlardaki olası risklere işaret etmek, iyi niyet belirtisi olarak kabul edilemez” dedi. Alkin “Zamanlaması ve içeriği itibariyle, tarafsızlık ve inandırıcılığı boyutuyla giderek çok daha büyük boyutlarda soru işaretlerine sebep olan bu adımlar, Türk şirketlerine karşı organize bir çalışma olup olmadığı konusundaki şüpheleri hızla arttırmakta” dedi. Moodys’in adımının zamanlamasına dikkat çeken bir başka isim olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben “Moody’s’in kararının TCMB’nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir” dedi.
Moody’s’in not indirimi için izlemeye aldığı Türkiye’de iş yapan şirketler Efes, Coca-Cola İçecek, Doğuş Holding, Erdemir, Koç Holding, OYAK, Rönesans, Turkcell, THY, TÜPRAŞ, Şişecam olarak sıralanıyor. Moody’s’in adımı sonrası bu şirketlerin hisselerinde yüzde 9’a varan düşüşler yaşandı. Bu şirketler borsayı sürükleyen hisseler olduğu için Borsa İstanbul’un günlük kaybı ise yüzde 2’yi buldu. Moody’s’in izlemeye aldığı bu şirketler piyasa değeri azçısından Türkiye’nnin en büyükleri arasında bulunuyor. Listedeki TÜPRAŞ ise İSO 500 içinde birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin kredi notunu mart ayında Ba2’ye indiren Moody’s 4 Haziran’da makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye almıştı.
Dolarda ibreyi yukarı çevirdiler
Moody’s’in Türk bankalarının notunu düşürmesi, 11 Türk şirketini ise izlemeye alması Borsa yatırımcısına yüzde 2..79 değer kaybettirdi. İşlem gören 520 hisse senedinin 74’ü prim yaptı, 323’ü geriledi. Moody’s’in adımı sonrası dolar ise yükseldi. Merkez Bankası’nın faiz adımı sonrası 4.46 liraya çekilen dolar dün yeniden 4.5 lira sınırına yaklaştı. Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.298 liraya çıkarken iç piyasada ise altının gramında yüzde 0.4 artış yaşandı. Petrol ise düştü.
‘Moody’s’e bakmıyoruz’
Bakanlar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’sin 17 bankanın notunu düşürmesine tepki gösterdi.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: “Moody’s ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor.”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: Bu esasında operasyonun devamı niteliğinde. 17 Türk bankasının notunun düşürülmesi veya izlenmeye alınması, özel sektördeki şirketlerin izlenmeye alınması... Gerekçeleri oldukça komik. ‘Bir takım yönetim bozuklukları veya finans yükü’ diyorlar. Türk bankacılık sisteminin hem finans hem yönetim yapısı çok sağlam. Biz bu operasyonlara hazırlıklıyız, Türkiye bunların üstesinden gelebilecek. İnşallah 24 Haziran’da milletimiz sandıkta bunun cevabını en iyi şekilde verecek. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 55’in üzerinde oy potansiyeliyle seçildiğinde, güçlü meclisi oluşturduğunda o derecelendirme kuruluşlarının tamamı milletimizden gerekli tokadı ve cevabı almış olacaklar. Milletimiz müsterih olsun.
Şimşek: Bankalarımız sağlam
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Moody’s’in bankacılık sektörü ile ilgili kararına tepki göstererek “Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15” dedi. Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, “Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat” açıklamalarını yaptı. Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, “Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87” ifadelerini kullandı. Şimşek, “Devletin net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60’tan yüzde 8.4’e düştü. Özel sektör dahil dış borç oranı yüzde 53.3. Bu oran 2002’de yüzde 57 idi. Türkiye’de hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünya hanehalkı borçluluk oranının (yüzde 59) üçte birinden daha düşük. Kullandığım tüm rakamlar IMF’nin veri tabanından” dedi.
Moody’s’in kararı gayri ahlaki
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben “Moody’s’in kararının TCMB’nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir” dedi. Akben “Bankacılık sistemimiz güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ediyor” dedi. Akben, reyting şirketlerinin son dönemdeki açıklamalarını adil ve tarafsız olarak algılama ve değerlendirmenin mümkün görünmediğini söyledi. Tüm dünyada reyting şirketlerinin geçmişteki tüm günahlarına ve itibar kayıplarına rağmen yerine bir alternatif konamaması nedeniyle tüm yatırımcıların yatırım kararlarında bu şirketlerin notlarını dikkate almaya devam ettiklerinin bilindiğini söyleyen Akben bankacılık sisteminin gücünü korumaya devam edeceğini, bu tür atakları da boşa çıkaracak güçte olduğunu vurguladı.
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