Moody's: ABD gümrük vergilerini genişletirse Çin'e zarar verir'

Moody's açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün imzaladığı Çin'e getirilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.

Açıklamada, Trump'ın gümrük vergisi ve kısıtlamaların gerçekleşmesi durumunda bunların Çin ekonomisine etkisinin sınırlı olacağı belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, "Eğer ABD gümrük vergisi ve diğer korumacı tedbirleri önemli derecede genişletirse, bu Çin'in ekonomik büyümesini ve belli başlı endüstrilerini olumsuz etkiler." uyarısında bulunuldu.

Çin'in ABD'ye önemli ihraç malları arasında ağaç mamulleri, mobilya, ofis makinaları, ev aletleri, elektrikli ekipmanlar, yol araçları, telekomünikasyon ekipmanları, elektrikli makinalar, giysi, ayakkabı ve hayvan yağları olduğunun belirtildiği açıklamada, bunların ABD'nin Çin'den yaptığı ithalat içindeki payının yüzde 15 ila yüzde 35 arasında olduğu bildirildi.

Açıklamada, telekomünikasyon ekipmanları, ofis ve elektrikli makinaların geçen sene Çin'in ABD'ye yaptığı ihracatın üçte birinden fazlasını oluşturduğu vurgulandı.

ABD'nin ticaret politikalarında daha korumacı davranması durumunda diğer ülkelerden misilleme gelebileceğine işaret edilen açıklamada, bunun sonucunda ticarete dayalı Asya ekonomilerinin ve endüstrilerinin kredi profillerinin olumsuz etkileneceğinin altı çizildi.