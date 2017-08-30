Moody's Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, yayınladığı “Küresel Makro Raporu”nda Türkiye’ye de yer verdi. 2017 için büyüme beklentisini yüzde 2,6’dan yüzde 3,7’ye yükseltti. Kuruluş, 2018 büyümesini de yüzde 3,2 seviyesinde beklediklerini açıkladı

Raporda, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve Türkiye'nin büyüme tahmini revizelerinin, bu ülkelerde beklenmedik şekilde güçlü gelen veriler sebebiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Aynı rapora göre, ABD'nin 2017 ve 2018 büyüme tahminleri ise sırasıyla yüzde 2.2 ve 2.3'e aşağı yönde revize edildi.