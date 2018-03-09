Moody’s’i takan yok

Kamoyunda ‘sıfırcı hoca’ olarak bilinen kredi derecelendirme kuruluşlarının not üzerinden Türkiye’ye siyasi tehditlerine bir yenisi daha eklendi. Moody’s, 3. çeyrekte büyüme şampiyonu olan Türkiye’nin notunu düşürdü. Bir takvim açıklamadığı halde, beklenmedik bir anda kararını önceki gece yarısı açıklayan Moody’s Türkiye’nin ‘Ba1’ olan kredi notunu ‘Ba2’ye çekerken Türkiye’nin kredi görünümünü ise ‘negatiften’ ‘durağana’ çevirdi. Kredi notunun aşağı çekilmesine gerekçe olarak ‘kurumların direncindeki süregelen kayıp’ ve ‘dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması’ gösterildi.

ETKİSİ OLMADI

Not indirimiyle güne başlayan piyasalara, Moody’s’in etkisi ise ‘sıfır’ oldu. Not kararına rağmen borsa, dış borsalar düşüşte olmasına rağmen güne yükselişle başladı. Borsa, öğleden sonra açıklanan Avrupa Merkez Bankası’nın faize dokunmama kararıyla günü sadece yüzde 0.24 düşüşle kapatırken döviz ve faizler ise uluslararası piyasalara paralel sınırlı artış kaydetti.

2008’DE İTİBARI BİTTİ

Uzmanlar Moody’s’in not indirimi ve değerlendirmelerinin ekonomik gerçeklerle uyuşmadığını belirterek, kredi derecelendirme kuruluşlarının 2008 küresel krizindeki büyük hataları ve sonrasındaki siyasi kararları nedeniyle tüm dünyada etkilerinin azaldığı bir döneme girildiğini kaydettiler. Uzmanlar Moody’s’in not verirken ‘siyasi’ nedenleri baz alınmasının artık bilinen bir gerçek olduğunu belirttiler. Uzmanlar piyasaların tepki vermeyerek, ‘kararın siyasi olduğu’ görüşünün tescillendiğini söylediler.

BATIKLARA YÜKSEK NOT

Moody’s’in Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ‘yatırım yapılamaz/spekülatif seviye’ grubundaki ülkeleri ‘Ba1’, ‘Ba2’ ve ‘Ba3’ kredi notlarıyla temsil ediliyor. Oysa IMF verilerine göre ‘spekülatif seviye’deki grupta, ‘Ba1’ ile Türkiye’den daha yüksek nota sahip birçok ülkenin makroekonomik göstergeler açısından Türkiye’den çok kötü durumda. Moody’s, 21 Eylül 2016’da yaptığı açıklamada “Başarısız darbe girişiminin şoku önemli ölçüde azaldı” açıklamasını yapmış ancak 2 gün sonra 23 Eylül’de ne değiştiyse, Türkiye’nin notunu düşürmüştü. Moody’s iki ay sonra ise batık Yunanistan’ın notunu yükseltmişti.