Moody's'ten ABD ekonomisine ilişkin dikkat çeken uyarı

Moody's'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin kredi gücünün, son derece dinamik ve rekabetçi, dünyanın en büyük ekonomisi olan ulus ekonomisinin gücüyle desteklendiği ifade edildi.

Başkan Trump'ın orta vadeli mali politika seçimlerinin, ABD'nin kredi profilinin belirleyicisi olacağı aktarılan açıklamada, Trump'ın makul bir bütçe açığını elinde bulundururken, yönetimin finansal zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve on yılın sonuna kadar ABD'nin kredi gücünü giderek ağırlaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, politika değişiklikleri olmazsa, yetki verme programlarındaki harcamaların artmasının yeniden açıklara yol açacağı dile getirilerek, artan borç seviyeleri ve yükselen faiz oranlarının, ABD'nin şokları absorbe etme kapasitesini zayıflatacağı kaydedildi.

Trump'ın ticaret, vergilendirme ve altyapı alanlarında girişimler başlatacağı ifadelerinin anımsatıldığı açıklamada, "Bu girişimler, kısa vadede büyüme ve maliye politikasını etkileyebilirken, hak kazanma maliyetlerinin ABD borç yükü ve mali gücüne olan etkisini doğrudan azaltamayacak. Yetki harcaması, ABD kredi profilinin en etkili sürücüsüdür." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin "Aaa" derecelendirmesi ve "durağan" görünümünün, hukukun üstünlüğüne ve yüksek şeffaflık seviyelerine saygı da dahil olmak üzere güçlü kurumlar tarafından desteklendiği vurgulanarak, gelecek yıllarda, bu kurumların gücünün ve politika yapıcılarının ABD'nin orta vadeli mali zorluklarını çözme kapasitesinin test edileceği aktarıldı.