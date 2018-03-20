Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Morgan Stanley: Bitcoin dot-com çöküşüyle aynı seyirde ilerliyor

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'in yeni bir araştırmasında, Bitcoin´de gözlemlenen hareketlerin yaklaşık 20 yıl önceki dot-com balonuyla oldukça benzer olduğu vurgulandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Morgan Stanley'in araştırmasında, Bitcoin´de gözlemlenen düşüş eğilimlerinin 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi olan Nasdaq'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen dot-com balonundaki hareketlenmelere oldukça benzediği, fakat Bitcoin´deki durumun 15 kat daha hızlı ilerlediği uyarısı yapıldı.
 
Dot-com krizi, gelişen bilgisayar ve Internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının geri dönüşünü sağlayamamaları üzerine patlamıştı. Morgan Stanley Stratejisti Sheena Shah konuyla ilgili, "2000 yılında Nasdaq´ın ayı piyasalarında gözlemlenen beş fiyat reddi, toplamda yüzde 44´lük bir düşüşe sebep olmuştu" dedi.
 
Shah, Bitcoin´in 2009 yılında kurulmasının ardından dört kez düşüş eğilimine geçtiğini ve Aralık 2017´deki rekor 20 bin dolarlık fiyatından sonra yaklaşık yüzde 70´lik bir düşüşle 7 bin dolar düzeylerine düştüğünün altını çizerken, "Nasdaq´ta olduğu gibi Bitcoin´de gözlemlenen gerilemeden sonra da işlem hacminde düşüş gözlemlendi. Artan işlem hacmi daha önce dot-com balonunda da görüldüğü gibi daha fazla yatırım aktivitesini değil, yatırımcıların piyasadan çıkmak için gösterdikleri aceleyi temsil eder" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA