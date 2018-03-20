Morgan Stanley: Bitcoin dot-com çöküşüyle aynı seyirde ilerliyor

Morgan Stanley'in araştırmasında, Bitcoin´de gözlemlenen düşüş eğilimlerinin 2000 yılının Mart ayında teknoloji firmalarının yer aldığı borsa endeksi olan Nasdaq'daki senetlerin büyük değer kaybı yaşamasıyla sönen dot-com balonundaki hareketlenmelere oldukça benzediği, fakat Bitcoin´deki durumun 15 kat daha hızlı ilerlediği uyarısı yapıldı.

Dot-com krizi, gelişen bilgisayar ve Internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının geri dönüşünü sağlayamamaları üzerine patlamıştı. Morgan Stanley Stratejisti Sheena Shah konuyla ilgili, "2000 yılında Nasdaq´ın ayı piyasalarında gözlemlenen beş fiyat reddi, toplamda yüzde 44´lük bir düşüşe sebep olmuştu" dedi.

Shah, Bitcoin´in 2009 yılında kurulmasının ardından dört kez düşüş eğilimine geçtiğini ve Aralık 2017´deki rekor 20 bin dolarlık fiyatından sonra yaklaşık yüzde 70´lik bir düşüşle 7 bin dolar düzeylerine düştüğünün altını çizerken, "Nasdaq´ta olduğu gibi Bitcoin´de gözlemlenen gerilemeden sonra da işlem hacminde düşüş gözlemlendi. Artan işlem hacmi daha önce dot-com balonunda da görüldüğü gibi daha fazla yatırım aktivitesini değil, yatırımcıların piyasadan çıkmak için gösterdikleri aceleyi temsil eder" dedi.