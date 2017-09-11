Morgan Stanley Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti
Türkiye'nin 2017'de 3.3 büyüyeceği tahmininde bulunan Morgan Stanley, 2.çeyrek büyüme rakamlarının açıklamasının ardından Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 4,3`e yükseltti.
Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini güçlü kredi büyümesinin etkisiyle ilk 6 ayda yaşanan güçlü büyümenin ardından yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkardı.
Morgan Stanley yaptığı değerlendirmede, "Kaldıraç, istihdam ve güven göstergeleri, özel sektör tüketiminde büyümenin 2017'nin ikinci yarısında da büyük oranda güçlü olmaya devam edeceğine işaret ediyorlar. Buna bağlı olarak da bez 2017 için GSYH büyüme tahminimizi yüzde 1 artırarak yüzde 4,3'e yükselttik" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin büyüme tahminleri konusunda siyasi kararlar alan ve her defasında tahminleri tutmayan Morgan Stanley benzeri kurumlar, Türkiye'nin güçlü büyüme performansı karşısında duramayarak ileriki dönemlerde tekrar tekrar revizyona gidecek gibi görüüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.