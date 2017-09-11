Morgan Stanley Türkiye için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yılı GSYH büyüme tahminini güçlü kredi büyümesinin etkisiyle ilk 6 ayda yaşanan güçlü büyümenin ardından yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkardı.

Morgan Stanley yaptığı değerlendirmede, "Kaldıraç, istihdam ve güven göstergeleri, özel sektör tüketiminde büyümenin 2017'nin ikinci yarısında da büyük oranda güçlü olmaya devam edeceğine işaret ediyorlar. Buna bağlı olarak da bez 2017 için GSYH büyüme tahminimizi yüzde 1 artırarak yüzde 4,3'e yükselttik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyüme tahminleri konusunda siyasi kararlar alan ve her defasında tahminleri tutmayan Morgan Stanley benzeri kurumlar, Türkiye'nin güçlü büyüme performansı karşısında duramayarak ileriki dönemlerde tekrar tekrar revizyona gidecek gibi görüüyor.