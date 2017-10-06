Moskova Borsası'nda Türk Lirası dönemi başlıyor

Reuters'a konuşan Borsa yetkilisi Dmitry Piskulov, yen-ruble kurunun 2018 başında, lira-ruble kurunun ise 2018'in ortalarında işleme gireceğini söyledi.

"PAZAR TALEP EDİYOR"

Piskulov ayrıca Türk Lirası'na geçişte, son dönemde iki ülke arasında devam eden siyasi süreç ve pazar talebinin etkili olduğunu söyledi.

Piskulov, "Dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkileri dolarizasyondan arındırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

GENİŞLEME POLİTİKASI HAKİMDİ

Hâlihazırda ruble karşılığı, dolar, euro, sterlin, İsviçre Frangı, Belarus Rublesi, Kazak Tengesi ve Çin Yuanı işlem yapan Moskova Borsası, bir süredir rublenin küresel piyasadaki yaygınlığını artırmak için para birimi listesini genişletmeyi planlıyordu.

Rusya ve Ukrayna ilişkilerinin zayıflamasının ardından düşük talep nedeniyle ruble/grivna kurunu kaldırmıştı.

İŞLEME AÇILMASINA...

Piskulov, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler nedeniyle piyasanın Türk Lirası/Ruble paritesinin işleme açılmasına talep gösterdiğini ifade etti.

VENEZUELA DA TÜRK LİRASI KULLANACAK

Dün Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret eden Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramon Gordils de ticari ilişkilerde para biriminden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için ödemelerde Türk Lirası'nı da kullanmaya başlayacakları müjdesini vermişti. (Sabah)