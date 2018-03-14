Moskova çıkarması ile hedef 5 milyon Rus turist

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya, dev bir turizm organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye ise dün 25’inci kez kapılarını açan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’na (MITT Moscow) çıkarma yaptı. Türkiye bin 254 metrekarelik standı ile fuarın en büyük katılımcısı oldu. Standın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdi. İki bakan geçen hafta da Berlin’deki ITB Turizm Fuarı’na katılarak Türkiye standını açmıştı.

EN İYİ DESTİNASYON

Geçen yıl Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından ‘En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon’ ödülüne layık görülen Türkiye’nin fuardaki standı bu yıl da iddialı.

HEDEF BÜYÜK

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, daha önce yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında seyahat eden Rus turistlerin sayısının 2017 yılında 56 milyon 500 bine ulaştığını belirtmişti. Verilere göre geçen yıl 4 milyon 720 bin Rus turistin Türkiye’ye geldi. Türkiye 2018 yılında 38 milyon turist bekliyor. Türkiye’de turizm sektöründe görülen olumlu hava ile bu yıl Rusya’dan 5 milyona yakın turist bekleniyor.