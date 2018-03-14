Moskova çıkarması ile hedef 5 milyon Rus turist
Türkiye, Berlin’in ardından bu kez Moskova’daki turizm fuarına çıkarma yaptı. Turizm Bakanı Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun katıldığı fuardaki ‘en büyük katılımcı’ Türkiye, bu yıl 5 milyon Rus turist hedefliyor.
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin başında gelen Rusya, dev bir turizm organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Türkiye ise dün 25’inci kez kapılarını açan Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’na (MITT Moscow) çıkarma yaptı. Türkiye bin 254 metrekarelik standı ile fuarın en büyük katılımcısı oldu. Standın açılışını, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerçekleştirdi. İki bakan geçen hafta da Berlin’deki ITB Turizm Fuarı’na katılarak Türkiye standını açmıştı.
EN İYİ DESTİNASYON
Geçen yıl Rusya’da faaliyet gösteren turizm profesyonelleri tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kültürel ve enformasyona yönelik etkinlikler, profesyonel çalışma imkanları ve tasarım açısından ‘En İyi Tanıtım Yapan Destinasyon’ ödülüne layık görülen Türkiye’nin fuardaki standı bu yıl da iddialı.
HEDEF BÜYÜK
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov, daha önce yaptığı açıklamada, yurt içinde ve dışında seyahat eden Rus turistlerin sayısının 2017 yılında 56 milyon 500 bine ulaştığını belirtmişti. Verilere göre geçen yıl 4 milyon 720 bin Rus turistin Türkiye’ye geldi. Türkiye 2018 yılında 38 milyon turist bekliyor. Türkiye’de turizm sektöründe görülen olumlu hava ile bu yıl Rusya’dan 5 milyona yakın turist bekleniyor.
KURTULMUŞ: TURİZM PİYASASINA GERİ DÖNDÜK
Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan MITT Moscow için Rusya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dün sabah Rusya’daki muadili, Federal Turizm Ajansı Başkanı Oleg Safonov ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin karşılıklı olarak kültür ve turizm yılı ilan ettiği 2019’da iki ülke arasındaki faaliyetleri artırma kararı alındı. Bakanların birbirlerine hediyeler takdim ettiği görüşmede iki taraf da 2018 turizm sezonu hazırlıklarını da ele aldı.
REKABETÇİ BİR GÜÇ
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Rusya pazarının, Türkiye turizmi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, “Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 4 milyon 700 bin civarındaydı. Toplamda 32 milyon 400 bin civarında yabancı turist sayısıyla birlikte, Türkiye yeniden büyük bir turizm ülkesi olarak dünya turizm piyasalarına rekabetçi bir güçle tekrar geri döndü” dedi.
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