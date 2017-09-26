Motorine 13 kuruş zam

Petrol ve dolardaki yükseliş akaryakıta zam olarak yansıdı.

Motorinin litre fiyatına, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Zam sonrasıda Ankara'da litresi ortalama 4,66 liradan satılan motorinin litre fiyatı 4,79 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İzmir'de 4,65 liradan 4,78 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Motorinin litresine 8 Eylül'de ise 6 kuruş zam yapılmıştı.

Brent petrolün varil fiyatı son 26 ayın en yüksek seviyesi olan 58,87 seviyesine ulaştı. İçeride de dolar 3,54 seviyesine yükseldi.