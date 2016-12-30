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Motorine gece yarısından itibaren zam bekleniyor

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 12 kuruş zam bekleniyor

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), Twitter hesabından motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam beklendiğini duyurdu. Zam, gece yarısından itibaren geçerli olacak.
 
Zam sonrasında motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,37 liradan 4,49 liraya, Ankara'da 4,43 liradan 4,55 liraya yükselecek.
 
Geçen hafta benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapılmış, motorin değişmemişti.
 

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