MTV 2017 fiyat listesi Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyatları ne kadar
Yeni yıla sayılı günler kala 2017'nin MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) fiyatları Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından açıklandı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren MTV düzenmesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 2017 yılının MTV fiyatları ne oldu? MTV yıllık vergi oranları ne kadar? Silindir hacmine kadar ne kadar vergi ödenecek? İşte konuyla ilgili merak ettikleriniz.
Milyonlarca kişi 2017 motorlu taşıtlar vergisinin ne olacağını merak ediyordu. Motorlu taşıtlardan 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) fiyatları belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilgili tebliğ uyarınca, 1-3 yaş arası 1,600 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 1,827 lira; 1,800 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2,878 lira MTV alınacak.
Bu yıl için yüzde 3.83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılan MTV listesine göre, en yüksek MTV, 23,586 TL ile 1-3 yaş arasındaki 4,000 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak.
Listede yer alan en düşük MTV tutarı ise 68 TL ile 1,300 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip 16 ve yukarı yaştaki araçlardan alınacak. 2017 yılında alınacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1-3 yaş arası 1,301 cm3 - 1,600 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 35 lira; 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 827 lira MTV alınacak.
4-6 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan bin 428 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise 2 bin 217 lira MTV alınacak.
7-11 yaş arası 1,601 cm3 - 1,800 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan 841 lira; 1,801 cm3 - 2,000 cm3 arası motor hacmine sahip araçlardan ise bin 303 lira vergi alınacak. Yeni MTV'ye göre en yüksek vergi 23 bin 586 bin lira ile 4001 ve üzeri cm3 motor hacmine sahip araçlardan alınacak. 1,300 cm3 ve daha aşağısı motor hacmine sahip araçlardan alınacak 68 liralık vergi listenin en düşük vergisi oldu.
1-6 yaş arası minibüslerden 776 lira, 7-15 yaş arası olanlardan 513 lira vergi alınacak. Yeni yılda 1-6 yaş arası 1,900 cm3 ve aşağısı motor hacmine sahip olan minibüslerden bin 35 lira, 1,901 cm3 ve yukarısı motor hacmine sahip olanlardan bin 565 lira vergi alınacak.
MTV (MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ) NEDİR? NEYE GÖRE HESAPLANIR, NASIL ÖDENİR?
Araç sahipleri her yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemekle yükümlüdür. Kara taşıtlarının dışında uçak, helikopter ve motorlu deniz taşıtları da bu vergiye tabi olan araçlar arasında yer alıyor.
MTV, Karayolları Trafik Kanunu’na istinaden trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlar bu vergiye tabirdir. Motorlu araçların trafik sicil kaydı başladıktan sonra ödenmeye başlanan bu vergi, bu sicil kaydı silinene kadar ödenmeye devam eder.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödenir. İlk altı ay içinde kaydı silinenler, ikinci 6 ayın vergisini, ikinci ayda kaydı silinen araçlar ise bir sonraki yıldan itibaren bu vergiyi ödemezler.
Bu verginin hesaplanmasında aracın, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır ve benzeri gibi tür özellikleri dikkate alınır. Otomobil ve motosikletlerde aracın yaşı ve silindir hacmine göre bir vergi hesaplama yapılırken, otobüslerde aracın yaşı ve oturma kapasitesi, kamyonlarda da aracın yaşı ve azami toplam ağırlığı dikkate alınarak bir hesaplama yapılır.
Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ödemesi ise aracın bağlı bulunduğun il veya ilçedeki vergi dairelerine yapılır. Vergi dairelerinin yanı sıra anlaşmalı olan bankalar üzerinden de ödemeler gerçekleştirilebilir.
İnternet bankacılığı kullananların dikkat etmesi gereken bir konu var. Bankalar, internet şubesi ile ödeme kabul ediyor; fakat e-dekontlar vergi makbuzu yerine geçmediği için kişilerin banka şubesinden tahsilat makbuzu almaları gerekir.
Bu vergilerin geciktirilmesi durumunda, araç sahiplerine bir ceza uygulanır. Yılın ilk taksiti ödenmediğinde, ikinci taksitte ilk olarak önceki borçlar tahsil edilir. Eğer araç sahibi hiçbir vergi ödemesi yapmamışsa, ilk olarak araç sahibi bir mektupla uyarılır, sonrasında halen ödeme işlemi gerçekleşmezse Maliye Bakanlığı’nın yeni uygulamasıyla, araç sahibinin banka hesaplarına bir haciz konarak tüm ödenmemiş vergilerin tutarı tahsil edilecektir.
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