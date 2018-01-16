MTV araç vergi borcu sorgula 2018 MTV vergi tablosu araç borç hesaplama ve online ödeme işlemleri

2018 MTV araç vergi borç hesaplama ve sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2018 MTV vergi tablosu yayında mı? MTV ilk ve ikinci taksit ödemelri ne zaman? 2018 Ocak zammı ile birlikte hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek? soruların yanıtları sürücüler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Alınan bilgiler doğrultusunda Ocak ayının başlaması ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi başladı. Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği 2018 MTV zam oranları netleşti. MTV ödemesi yılda iki eşit taksit olarak ocak ve temmuz aylarında ödeniyor. Araçlar için her yıl MTV vergi ödemesi yapılmaktadır. Araçborç sorgulama hizmetleri arasında bulunan araç vergi borcu sorgulama ile MTV borç öğrenmeişlemleri online olarak yapılabilir. Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2018 için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta son buluyor. Peki 2018 MTV hesaplama işlemi nasıl yapılır? Hangi araca ne kadar MTV ödenecek? Araç borç sorgulama ve ödeme işlemleri ile ilgili detayları star.com.tr adresi üzerinden takip edebilirsiniz...



Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin birinci taksit ödeme dönemi başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, mükellefler 2018 yılı MTV ilk taksit ödemesini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.



Aracı olan tüm vatandaşlar aynı zamanda vergi ödemekle yükümlü olmaktadır. Bu açıdan vergi açısından bir sıkıntı olmaması ve araçların sorunsuz bir şekilde kullanılması için vatandaşın vergi ödemelerini zamanında yapması gerekmektedir. Araçlar için sunulan vergi tipi motorlu taşıtlar vergisidir. Motorlu taşıtlar vergisi yıl içerisinde iki defada alınan bir vergi olduğu için araç sahipleri daha kolay bir şekilde bu vergisini ödeyebilmektedir. Araç vergi işlemleri için online olarak araç vergi borcu sorgulama yapılabilir. Araç borç sorgulama yapacak olan vatandaşların araç mtv vergi borcu sorgulama sonuç sayfası üzerinden kolay bir şekilde vergi durumunu görüntüleyebilir.



MOTORLU TAŞIT VERGİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları netleşti.



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.



Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.



Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.



İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.



Motorlu taşıtlar vergisi her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor.



MTV'DE İLK TAKSİT ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI



Araç borç sorgulama işlemlerinin yapılması için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesine giriş yapanlar sitede alan motorlu taşıtlar bölümü sayesinde kolay bir şekilde araç vergi borcu sorgulama işlemlerini tamamlanabilecektir. Üstelik online olarak yapılacak olan bu işlemler sonrasında vatandaşlar araç vergi borcu olduğunu görürse ödeme adımlarına da geçiş yapabilir. Bu açıdan araç sahiplerine araç borç sorgulama ve araç vergi borcu sorgulama sonrasında ödeme için imkan yaratılmıştır. Araç vergi borç ödeme işlemlerini kolay bir şekilde online olarak yapabilirsiniz. Üstelik geçmiş dönemlerde ödenmeyen araç vergi durumunuzu yapacağınız araç vergi borcu sorgulama sonrasında görme imkanınız da bulunmaktadır. Bu sayede vatandaşların araçları ile ilgili tüm vergi durumlarını online görüntülemesi avantaj sağlamış durumdadır.



Araç Vergi Borcu Sorgulama Alternatifleri



Araç vergi ödemeleri için alternatif kaynaklar arayan vatandaşlar ise bankaların online bankacılık sistemlerini kullanabilir. Hemen hemen tüm bankalar tarafından desteklenen bu vergi ödemesi için giriş yaptıktan sonra ödemeler bağlantılarını takip edilmelidir. Genelde ödemeler menüsü altında bulunan vergi ödemesi için menü üzerinden kısa bir araştırma yapmanız yeterli olacaktır. Bu sayede plaka bilgisi girerek yapacağınız vergi ödemeleri için online bankacılık sistemini kullanarak direk hesabınız üzerinden para aktarımını yapabilir ve böylece vergi ödemesi gerçekleştirebilirsiniz.



1 OCAK İTİBARİYLE SATIN ALINAN ARAÇLARDA GEÇERLİ OLACAK



Torba yasa tasarının Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesiyle birlikte bir çok araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları belirlendi.



Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu'na eklenen hükümle taşıtın teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) hariç, KDV matrahını oluşturan değerler "taşıt değeri" olarak tanımlanacak.



Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenecek. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.



31 Aralık'tan önce kayıt edilen araçlar için eski sistemde vergi alınacak. 1 Ocak 2018'den itibaren trafiğe kaydedilecek araçlar için taşıt değeri dikkate alınacak.







HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?



Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.



MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.



MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;



1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;



2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.



MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.



DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir.



Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 40 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek. İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...



31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR



31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.



Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.



Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında zam oranlarını açıklamıştı Ağbal; 'Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak' dedi. MTV zammı ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 258 lira artacak. Peki hangi araç sahipleri 2018 yılında ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen sorunun cevabı



MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için birçok yol bulunuyor.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.



İşte araç sahiplerinin 2018'de ödeyeceği yeni vergi tutarları...