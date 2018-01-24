MTV borç 2018 son ödeme tarihi ne zaman? GİB MTV araç borç ödeme işlemi nasıl oluyor?

GİB MTV araç borç ödeme işlemi nasıl oluyor? MTV son ödeme tarihi ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama nasıl yapılır? sorularına yanıt aranıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce ara sahibi vatandaş tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. MTV borç ödeme işlemi için son günlere girilmeye başlandı. MTV borç ödemelerinde son gün yaklaşıyor ve vatandaşlar ücretlerini yatırabilmek için MTV borçlarını nasıl ödeyeceklerini merak ediyorlar. MTV borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar online olarak ödeme imkanı bulunuyor. MTV ilk taksidini ödemeye başlayan vatandaşlar bir diğer yandan da son ödeme gününü merak ediyorlar. İşte, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borç sorgulama ve son ödeme tarihi...

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, MTV ilk taksidinin son ödeme günü 31 Ocak 2018.



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?



Merakla beklenen motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.

2018 MTV VERGİ TABLOSU



MTV araç vergilerinin ilk taksiti 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödenecek. 2018 araba vergi listesine baktığımızda en düşük vergi 743 lira olarak görünüyor. Peki bu sene kim ne kadar otomobil vergisi ödeyecek? Araçların yaş aralığına ve motorun 1.3, 1.4, 1.6 veya 2.0 olmasına göre ödenecek olan MTV oranı değişiyor. İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre ödenecek araç vergisi;



MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?



MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.



1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.



2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.



3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.



4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.



BANKALARDAN ÜÇ TAKSİT İMKANI



Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.