MTV motorlu taşıtlar zammı vergisi 2018 ne kadar? MTV hesaplama ekranı

MTV hesaplama işlemleri ve MTV zammı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. MTV motorlu taşıtlar vergisi zammı ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili bir açıklama yapmışı ve yüzde 40'lık bir vergi zammının olacağını duyurmuştu. Ağbal yeni açıklamasında, “Yüzde 40 MTV artışı bu yıl otomobil alacaklar için uygulanmayacak” dedi. Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini her yıl senede iki kere öderler. İlk 6 ayda ilk dönem vergisi, ikinci 6 ayda da ikinci dönem vergisi vergi dairelerine yatırılır. MTV hesaplama işlemini de yaşadığınız şehrin vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Maliye Bakanlığı gelişen internet teknolojine ayak uydurarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasını geliştirmiştir. Ağbal’ın açıklamasına göre 1-3 yaş arası araçların vergisi 1300 cc’nin altındakiler için 646 liradan 904 liraya çıkacak. 1300-1600 cc arasındaki araçların vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecek. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

NACİ AĞBAL’DAN MTV AÇIKLAMASI

2018 yılında binek otomobiller için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 40 artırılıyor” diyen Ağbal, “2018 yılı Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek motorlu taşıt vergisi tutarları değiştirilerek 2017 yılında ödenen motorlu taşıtlar vergisine göre yüzde 40 oranında artırılıyor. 2018 yılından sonra tescil edilecek binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinin hesabında aracın motor silindir hacmi yanında değeri de dikkate alınmaya başlanıyor. Taşıtın değerine göre artırımlı motorlu taşıtlar vergisi geliyor. 2018 yılından sonra satın alınacak binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinde değer bazlı yeni bir sisteme geçiliyor. Vergilemede motor silindir hacmi yanında aracın değeri de bir ölçüt haline getiriliyor. Belirlenen değerlerin üzerinde taşıt değerine sahip araçlarda vergi tutarlarının yüzde 10 veya yüzde 20 daha fazla olması öngörülüyor. Bu uygulamaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlanacak. Çekilişlerden ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’ye çıkarılıyor. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda elde edilen ilave gelirden Savunma Sanayi Fonuna ilave gelir sağlamak üzere, Savunma Sanayi Fonuna bütçeden aktarılacak paylara ilişkin yasal düzenleme değiştiriliyor. Bu çerçevede 2018 yılında Savunma Sanayi Fonuna 8 milyar lira ilave gelir sağlanması bekleniyor” açıklamasında bulundu.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama işlemini de yaşadığınız şehrin vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Maliye Bakanlığı gelişen internet teknolojine ayak uydurarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasını geliştirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi bölümünden birçok vergi işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet vergi dairesi bölümünden borç sorgulama, borç ödeme, vergi borcu hesaplama ve ödeme, kira beyannamesi gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MTV hesaplama işlemini de internet vergi dairesi bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini de bölümden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MTV hesaplama işlemi için ilk önce internet üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yapmanız gereklidir. İnternet teknolojisi geliştikten sonra birçok işleminizi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurum ve kuruluşlar internet uygulamalarını geliştirerek vatandaşlara internet üzerinden hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kurumlardan bir tanesidir. Maliye Bakanlığının bir hizmeti olan Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasına giriş yaparak vergi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra bu bölümden internet vergi dairesi bölümüne giriş yapmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra e-işlemler bölümünü seçmeniz gereklidir. Açılan seçeneklerden motorlu taşıt vergi dairesi bölümü bulunmaktadır.

Bu seçeneği seçtikten sonra T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonrasında doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak sisteme girmeniz gereklidir. Daha sonrasında annenizin kızlık soyadının 1. harfini ve ikinci harfini sisteme girmeniz gereklidir. Son olarak da annenizin babanızın eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarası girildikten sonra son olarak ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu gerekli yere girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra aracınızın bilgilerini sisteme girmeniz gereklidir. Araç tipi, aracın yaşı, motor silindir hacmi bilgileri girildikten sonra ödenecek yıllık tutar bilgisi karşınıza gelecektir. MTV hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra da ödemeniz gereken miktarı anlaşmalı bankların kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ 2018 NE KADA R OLACAK?

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1300 CC

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 904 TL

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 646 TL

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1400 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1600 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ): 766 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ): 1086 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1500 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ): 766TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ): 1086 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1600 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Renault Clio - Clio Sport Tourer 1.200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ) 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 450 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 630 TL

Renault Clio - Clio Sport Tourer 1.200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ) 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 450 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 630 TL

Volkswagen Passat1.400 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 1.449 TL

ESKİ MTV(4-6 YAŞ)776TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 1.086 TL

Volkswagen Passat1.600 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)1035 TL

YENİ MTV(1-3 YAŞ)1.449 TL

ESKİ MTV(4-6 YAŞ)776 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 1.086 TL

Volkswagen Passat2.000 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)2878 TL

YENİ MTV(1-3 YAŞ)4.029 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 2217 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 3.104 TL