MTV ödeme ve borç sorgulama ekranı Edevlet 2018 MTV ödeme ve araç borç hesaplama

MTV ödemesi nasıl yapılır? 2018 zamlı MTV fiyatlar kaç TL? Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? MTV hesaplama ve ödeme ocak ayının son haftasında en çok araştırılan konular arasında dikkat çekiyor. Ne kadar MTV ödeyeceklerini merak eden vatandaşlar MTV hesaplama konusunda araştırmalarına devam ederken, MTV ödemesini nasıl yapacağını merak eden vatandaşlar ise MTV ödeme kounusuyla ilgileniyor. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden online olarak ödenebilecek olan MTV zamlı fiyatlar merak ediliyor. MTV hesaplama nasıl yapılır, ne kadar vergi ödeyeceğim aramaları Google’da popüler oldu. MTV zammı ne kadar? MTV ilk taksit ödemesi, GİB internet sitesinden yani intvd.gib.gov.tr adresinden kredi kartı ve banka kartı ile yapılabiliyor. MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. İşte MTV ile ilgili merak edilenler...



2018 MTV NE KADAR?



MTV ne kadar oldu? Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL'yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL'yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.



2018 MTV ORANLARI, MTV NE KADAR OLDU?



MTV ne kadar oldu? Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için uygulanacak oran, bin 300 cc altındaki araçlar için yüzde 15, bin 300 cc üstündeki araçlar için yüzde 25 olacak. MTV bin 300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bin TL’yi aşmayanlarda 743 TL, fiyatı 40 ila 70 bin TL arasında olanlarda 817 TL, fiyatı 70 bin TL’yi aşanlarda 892 TL olarak uygulanacak.



BAZI ARABALARIN MTV’Sİ UÇAĞI GEÇTİ!



4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira oldu. Uçak ve helikopterlerden alınan MTV’ye de yüzde 25 zam geldi. Kalkış ağırlığına göre MTV ödenen bazı uçakların vergisi, otomobillerin MTV’sinin altında kaldı.



MTV zam hesaplama işlemi yeni zam oranları ile ilgili merak edilen tüm konuları bu haberimizde derledik. 1 Ocak 2018’den itibaren Türkiye’de farklı zam oranlarına sahip 2 farklı MTV sistemi devreye giriyor. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Bu iki farklı sistem yüzünden 1 Ocak 2018’de itibaren sıfır otomobil alanlar 31 Aralık 2017’ye kadar alanlardan iki kat fazla MTV ödeyecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni zam oranı belli oldu. Yüzde 40 olarak öngörülen MTV zammı yüzde 25'e düşürüldü. Araç sahipleri şimdi büyük bir merakla ne kadar vergi ödeyeceklerini araştırıyor. MTV hesaplama işlemi yeni vergi zammının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Araçları için ne kadar vergi ödeyeceklerini görmek isteyen vatandaşlar, MTV hesaplama işlemi ile son durumu öğrenebilecek. İşte, zam oranlarıyla birlikte MTV hesaplama işlemi ve geçmiş döneme ait bilgiler...



MTV zam hesaplama işlemi yeni zam oranları ile ilgili merak edilen tüm konuları bu haberimizde derledik. 1 Ocak 2018’den itibaren Türkiye’de farklı zam oranlarına sahip 2 farklı MTV sistemi devreye giriyor. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Bu iki farklı sistem yüzünden 1 Ocak 2018’de itibaren sıfır otomobil alanlar 31 Aralık 2017’ye kadar alanlardan iki kat fazla MTV ödeyecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni zam oranı belli oldu. Yüzde 40 olarak öngörülen MTV zammı yüzde 25'e düşürüldü. Araç sahipleri şimdi büyük bir merakla ne kadar vergi ödeyeceklerini araştırıyor. MTV hesaplama işlemi yeni vergi zammının yayınlanmasının ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Araçları için ne kadar vergi ödeyeceklerini görmek isteyen vatandaşlar, MTV hesaplama işlemi ile son durumu öğrenebilecek. İşte, zam oranlarıyla birlikte MTV hesaplama işlemi ve geçmiş döneme ait bilgiler...



MTV HESAPLAMA İŞLEMİ



DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle güncel olmayan bilgileri içerebilir.



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Binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yeni yılda yüzde 25 artış yapılacak. Zammın ardından araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı da değişecek.



MTV’ye 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15’ten başlayıp yüzde 50’ye ulaşan zamlar yapıldı. Ama zamdan daha önemlisi 2018 yılından itibaren artık 2 farklı MTV sistemi devrede olacak. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. (1.tablo) Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. (2.tablo) Yani bir başka deyişle bu 2 sistem sayesinde 2018’den itibaren yeni otomobil alanlar yüksek MTV öderken, otomobilini 1 Ocak 2018’den önce alanlar ise daha az zamlı MTV ödeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal da aracın değerini vergileme ölçütü olarak alan yeni MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını, 2018 yılı öncesinde alınan araçlar için ise mevcut tarifenin uygulanacağını söyledi. Sonuçta 2018 yılında alınan araçlar için artık tescil tarihi önem kazandı.







2018 YILINDA ALINAN SIFIR ARAÇLARDA YÜZDE 25’İN ÜZERİNDE



MTV’ye yapılan zamlar yüzde 15 ve 25 olarak açıklandı ancak 2018 yılında sıfır araç alacaklar için MTV zammı yüzde 25’in üzerinde olacak.



Buna göre (yukarıdaki tablo dikkate alındığında) fiyatı 40 bin TL’den fazla, 70 bin TL’den az olan, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1000 CC ve 1300 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 650 TL iken 2018 yılında 817 TL olacak.



Fiyatı 40 bin TL’den fazla, 70 bin TL’den az olan, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1300 CC ve 1600 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 1035 TL iken 2018 yılında 1423 TL olacak.



Fiyatı 100 bin TL’den fazla, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1600 CC ve 1800 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 1827 TL iken 2018 yılında 2741 TL olacak.



Fiyatı 100 bin TL’den fazla, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1800 CC ve 2000 CC olan araçlarda, mevcut vergi miktarı 2878 TL iken 2018 yılında 4317 TL olacak.



ZAMLAR DEĞİŞİYOR



Bakan Ağbal’ın yaptığı açıklamadan ortaya çıkan sonuç şu; 2018 yılından itibaren alınan 1.3 litre ve altı ile 1.6 litre motor hacmi arasındaki araçlarda 3 farklı fiyat dilimi tarifesi olacak. En düşük dilim mevcut yüzde 15-25 zamlı MTV sistemine girerken, diğer iki dilim sırasıyla yüzde 15 ve 25 zammın üzerine yüzde 10 ve 20 ek vergi ödenmesini sağlayacak. Örnekle bunu anlatmak gerekirse;



* 2018’de alacağınız 1.6 litre motor hacmine sahip otomobilin eğer vergisiz fiyatı 40 bin TL’nin (anahtar teslim fiyatı 68.500) altındaysa ekstra bir artış gelmeyecek. Yani mevcut yüzde 25’lik zamlı tarifeden MTV ödeyeceksiniz. O da 1294 TL.



* Aldığınız aracın değeri eğer 40 bin liradan fazla, 70 bin liradan az ise (anahtar teslim fiyatı 68.501-123.900 TL) yeni oluşturulan tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artışla ödeyeceksiniz. Yani yüzde 25 zamla 1294 TL olan en düşük MTV’yi 129 TL artışla 1423 TL olarak yatıracaksınız. Bu da 2017 yılına göre yüzde 37.5 zam anlamına geliyor.



* Eğer alacağınız aracın vergisiz değeri 70 bin TL’nin (anahtar teslim fiyatı 123.901 TL) üstünde ise başlangıç değeri 40 bin liranın altında araçlara göre MTV’si yüzde 20 artıyor. Yani yüzde 25 zamla 1294 TL olan en düşük MTV’yi 259 TL artışla 1553 TL olarak ödeyeceksiniz. Bu da yüzde 50’lik MTV zammı anlamına geliyor.





1 gecede yüzde 50 zam



ÜST GRUPTA 2 DİLİM



1 Ocak 2018’den itibaren alacağınız otomobil motor hacmi 1.6 litrenin üzerindeyse o zaman yeni MTV sisteminde 2 fiyat dilimi tarifesi bulunuyor. Bu da bu sınıfta yer alan araçların yüzde 25’lik en düşük MTV zammından yararlanamamasını sağlıyor. 1 Ocak 2018’den sonra 1.6 litrenin üzerinde motor hacmine sahip bir otomobil alırsanız, yüzde 25’lik MTV zammı sizi ilgilendirmiyor. Sizin ödeyeceğiniz en düşük MTV oranı 2017 yılına göre yüzde 37.5 zamlı olacak. Bu zam aracın değerine göre yüzde 50’ye çıkacak.



Yani 1.6 litre ile 1.8 litre arasında bir otomobili 1 Ocak 2018’den önce alırsanız yıllık 2 bin 284 TL MTV ödeyeceksiniz. Ama eğer aracı 1 Ocak 2018’den sonra alırsanız ve değeri 100 bin TL’yi aşmıyorsa yıllık 2 bin 512 TL MTV ödeyeceksiniz. Eğer 100 bin TL’yi aşıyorsa o zaman MTV oranı 2 bin 741 TL . Bu MTV sistemi tabloda da göreceğiniz gibi 4 litre ve yukarısı motor hacimlerine kadar hep aynı. Yani sadece 2 fiyat dilimi yer alıyor ve en düşük yüzde 25’lik zam dilimi bu otomobilleri kapsamıyor.





1 gecede yüzde 50 zam



2018 ‘DE ALINAN 2. EL OTOMOBİLLER NE OLACAK?



MALİYE Bakanı Naci Ağbal, kademeli MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını açıkladı. Bu da ‘Peki 2018’de alınan 2. el otomobiller hangi MTV dilimine girecek?” sorusunu gündeme getirdi. Konunun uzmanları emin olmamakla birlikte, “2018’de alınan sıfır araç yeni sisteme tabi. Sonra o araç kaç el değiştirirse değiştirsin, tabi olduğu sistem devam ediyor” açıklamasını yaptı. Yani siz Ocak 2018’de aldığınız aracı haziranda sattığınız zaman alan yine aynı kademeli dilimden MTV ödemeye devam edecek. Yani Maliye aracın tescil tarihine bakıp hareket edecek. Bu durumda 2. el otomobil alırken eğer 2017 model alırsanız 2018 modelden daha az MTV ödeyeceksiniz sonucu çıkıyor.



FERRARİ’NİN MTV FARKI 6 BİN TL



Yeni MTV sisteminde değeri 475 bin TL’nin üzerinde olan bir Ferrari’yi bugün alanla 2018’de alan 6 bin TL’ye yakın MTV farkı ödeyecek. 1 Ocak 2018’e kadar Ferrari alan yıllık 29 bin 483 TL MTV öderken, 1 Ocak 2018’den sonra alanın ödeyeceği yıllık MTV tutarı ise 35 bin 379 TL olacak.



BU YIL 1 TANE GELDİ



Bu arada Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 800 beygir gücündeki ‘812 Superfast’ modeli Türkiye’ye geldi. 820 bin 770 Euro’dan satışa sunulan yeni model hakkında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. , 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor.

ESKİ VERGİ FİYATLANDIRMA TABLOSU

