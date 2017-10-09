MTV zammı 2017-2018 son dakika! MT hesaplama ödeme nasıl yapılır?

MTV motorlu taşıtlar vergisi zammı 2017-2018 son dakika haberleri merak ediliyor. MTV hesaplama nasıl yapılır? Motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal MTV zammı ile ilgili bir duyuru yapmış ve yüzde 40’lık bir zammın olacağını duyurmuştu. Ağbal’ın açıklamasına göre 1-3 yaş arası araçların vergisi 1300 cc’nin altındakiler için 646 liradan 904 liraya çıkacak. 1300-1600 cc arasındaki araçların vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecekti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi zammının Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini açıkladı. Zammın tüm araçlara uygulanacağının anlaşılmasının üzerine hükümetten bir açıklama geldi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yüzde 40'lık MTV zammını sadece 2018'de alınacak yeni araçlar için geçerli olacağını söyledi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hükümet zam oranını yeniden görüşme kararı aldı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini açıkladı. Bozdağ açıklamasında, “ayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirildi. Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldı ve sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı” cümlelerine yer verdi. MTV zammı ne kadar olsu sorusunun cevabı ile ilgili yaşanan gelişmeler ve MTV hesaplama yolları haberimiz içerisinde sizlerle.

MTV ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, 24'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yüzde 40’lık artışın aşağı çekileceğini kaydeden Bozdağ, “Sayın Cumhurbaşkanımızın resepsiyonda yaptığı açıklamadan sonra toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda bu konu enine boyuna ele alındı ve değerlendirildi. Hatta tasarının içerisindeki diğer bazı konular üzerinde de yeniden bir değerlendirme yapıldı ve sonuç olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde tasarıdakinden daha iyi bir noktaya getirecek iyileştirme yapılması kararı çıktı. Bu konuda da Maliye Bakanı Naci Ağbal’a bir görev verildi. Naci Bey hazırlıklarını bitirdikten sonra bunu kamuoyuyla paylaşacak. Aynı şekilde bu tasarı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında da bu maddede yapılan iyileştirmeye uygun değişiklik yapılacak” dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılacak artışın henüz belli olmadığını kaydeden Bozdağ, "Her yıl rutin yüzde 15’lik bir artış sağlanıyor. Bu sene bu 15’in üzerine yüzde 25 bir tasarı ilave ediyordu. Tabi bu rutin artış gene rutininde olacaktır. O zaten devam edecektir. Rutininde ama onun üzerine ilave bir şey yapılacak mı, yapılacaksa onun miktarı ne kadar olacak? Onun çalışmasını bakanımız yürütüyor. O çalışma bittikten sonra bunu kendisi bizzat açıklayacak. Ayrıca komisyonda bu değişiklik yapılacak. Vatandaşlarımız şunu bilsinler, bu yüzde 40’lık artış aşağı çekilecek. Bu daha iyi bir noktaya getirilecek. Birkaç güne kadar netleşir" diye konuştu.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldığı programda MTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. ''Yanlış anlaşıldı, %40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" dedi.

Özel bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, 2018’den önce alınan araçlardaki MTV’nin mevcut yeniden değerleme oranında artacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, konunun Bakanlar Kurulu’nda değerlendirilebileceği yönündeki sözleriyle ilgili Şimşek, "Bugün Bakanlar Kurulu var, Sayın Başbakanımız ile Bakanlar Kurulu bu konuyu değerlendirir" dedi

2018'de savunmaya ek 18 milyar lira civarında harcama yapılacağını belirten Şimşek, savunma sanayi fonunun 2018'de 8 – 9 milyar TL açık verebileceğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "MTV'ye yapılacak yüzde 40 zam oranı"na ilişkin, "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir." değerlendirmesini yaptı.

NACİ AĞBAL’DAN MTV AÇIKLAMASI

2018 yılında binek otomobiller için ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 40 artırılıyor” diyen Ağbal, “2018 yılı Ocak ve Temmuz aylarında ödenecek motorlu taşıt vergisi tutarları değiştirilerek 2017 yılında ödenen motorlu taşıtlar vergisine göre yüzde 40 oranında artırılıyor. 2018 yılından sonra tescil edilecek binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinin hesabında aracın motor silindir hacmi yanında değeri de dikkate alınmaya başlanıyor. Taşıtın değerine göre artırımlı motorlu taşıtlar vergisi geliyor. 2018 yılından sonra satın alınacak binek otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinde değer bazlı yeni bir sisteme geçiliyor. Vergilemede motor silindir hacmi yanında aracın değeri de bir ölçüt haline getiriliyor. Belirlenen değerlerin üzerinde taşıt değerine sahip araçlarda vergi tutarlarının yüzde 10 veya yüzde 20 daha fazla olması öngörülüyor. Bu uygulamaya 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlanacak. Çekilişlerden ve şans oyunlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde yüzde 10 olan veraset ve intikal vergisi oranı yüzde 20’ye çıkarılıyor. Yapılan bu düzenlemeler sonucunda elde edilen ilave gelirden Savunma Sanayi Fonuna ilave gelir sağlamak üzere, Savunma Sanayi Fonuna bütçeden aktarılacak paylara ilişkin yasal düzenleme değiştiriliyor. Bu çerçevede 2018 yılında Savunma Sanayi Fonuna 8 milyar lira ilave gelir sağlanması bekleniyor” açıklamasında bulundu.

MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama işlemini de yaşadığınız şehrin vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Maliye Bakanlığı gelişen internet teknolojine ayak uydurarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasını geliştirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi bölümünden birçok vergi işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet vergi dairesi bölümünden borç sorgulama, borç ödeme, vergi borcu hesaplama ve ödeme, kira beyannamesi gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MTV hesaplama işlemini de internet vergi dairesi bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini de bölümden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MTV hesaplama işlemi için ilk önce internet üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yapmanız gereklidir. İnternet teknolojisi geliştikten sonra birçok işleminizi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurum ve kuruluşlar internet uygulamalarını geliştirerek vatandaşlara internet üzerinden hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kurumlardan bir tanesidir. Maliye Bakanlığının bir hizmeti olan Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasına giriş yaparak vergi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra bu bölümden internet vergi dairesi bölümüne giriş yapmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra e-işlemler bölümünü seçmeniz gereklidir. Açılan seçeneklerden motorlu taşıt vergi dairesi bölümü bulunmaktadır.

Bu seçeneği seçtikten sonra T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonrasında doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak sisteme girmeniz gereklidir. Daha sonrasında annenizin kızlık soyadının 1. harfini ve ikinci harfini sisteme girmeniz gereklidir. Son olarak da annenizin babanızın eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarası girildikten sonra son olarak ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu gerekli yere girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra aracınızın bilgilerini sisteme girmeniz gereklidir. Araç tipi, aracın yaşı, motor silindir hacmi bilgileri girildikten sonra ödenecek yıllık tutar bilgisi karşınıza gelecektir. MTV hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra da ödemeniz gereken miktarı anlaşmalı bankların kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

MOTORLU TAŞIT VERGİSİ 2018 NE KADA R OLACAK?

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1300 CC

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 904 TL

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 646 TL

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1400 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Fiat Egea Sedan-Hatchback - 1600 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ): 766 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ): 1086 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1500 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ): 766TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ): 1086 TL

Renault Megane HB ve Sedan - 1600 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ): 1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ): 1449 TL

Renault Clio - Clio Sport Tourer 1.200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ) 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 450 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 630 TL

Renault Clio - Clio Sport Tourer 1.200 CC

ESKİ MTV (1-3 YAŞ) 646 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 904 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 450 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 630 TL

Volkswagen Passat1.400 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)1035 TL

YENİ MTV (1-3 YAŞ) 1.449 TL

ESKİ MTV(4-6 YAŞ)776TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 1.086 TL

Volkswagen Passat1.600 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)1035 TL

YENİ MTV(1-3 YAŞ)1.449 TL

ESKİ MTV(4-6 YAŞ)776 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 1.086 TL

Volkswagen Passat2.000 CC

ESKİ MTV(1-3 YAŞ)2878 TL

YENİ MTV(1-3 YAŞ)4.029 TL

ESKİ MTV (4-6 YAŞ) 2217 TL

YENİ MTV (4-6 YAŞ) 3.104 TL