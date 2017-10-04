MTV zammı son dakika zam ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi 2018 MTV hesaplama işlemi nasıl

MTV'ye yapılacak yüzde 40 zam oranı ne oldu MTV son dakika zam geri mi çekiliyor MTV Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı ne kadar soruların yanıtları haberimizde. Maliye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben yaptım oldu anlayışına her konuda olduğu gibi ekonomi politikalarında da yer yoktur" sözleriyle noktayı koyduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi'ndeki (MTV) yüzde 40'lık artışı aşağı çekiyor. Maliye'nin gelecek hafta açıklaması beklenen yeni düzenleme kapsamında artışın yüzde 20-40 arasında olması bekleniyor. Hükümetin geçen hafta Meclis'e gönderdiği tasarıda, binek otomobillere ödenecek MTV'nin yüzde 40-68 arasında artırılması öngörülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM açılış resepsiyonunda konunun Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini belirterek indirim sinyali verdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a görev verdi." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MTV'ye yapılacak yüzde 40 zam oranı"na ilişkin, "Zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabii hükümetimizin takdiridir." değerlendirmesini yaptı. MTV zam oranı kriterlerine dair bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:



"Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışının makul seviyeye çekilmesine" ilişkin çalışmalarla ilgili soruya Yıldırım, "Motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yapacaktır." karşılığını verdi.



Yıldırım, düzenlemenin kapsamına ilişkin soruya, "Bütün detayları çalışacaklar, şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Bugünlerde belli olur. Tasarı şu anda komisyonda."



"Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışının makul seviyeye çekilmesine" ilişkin çalışmalarla ilgili soruya Yıldırım, "Motor hacimlerine göre ve diğer özelliklerine göre Maliye Bakanımız gerekli düzenlemeleri, düzeltmeleri yapacaktır." karşılığını verdi. Yıldırım, düzenlemenin kapsamına ilişkin soruya, "Bütün detayları çalışacaklar, şu anda bu kadar bilgi verebilirim. Bugünlerde belli olur. Tasarı şu anda komisyonda." karşılığını verdi.



ÜST DİLİM DÜŞECEK



Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nda soruları yanıtlarken, bakanlardan da eleştiriler geldi. Makul bir seviyeye çekilmesi konusunda mutabakata varıldı. MTV miktarındaki yüzde 68'lik en üst zammın makul bir indirimle yüzde 30-40'a düşmesi, böylece tartışma yaratan yüzde 40-68'in yüzde 20-40 arasına gerilemesi bekleniyor.







YEDİ FARKLI FİYAT ARALIĞI



MTV artışında Cumhurbaşkanı’nın sinyalini verdiği indirim için Maliye çalışmaya başladı. Tartışma yaratan yüzde 40-68 arasındaki zammın yüzde 20-40’a çekilmesi planlanıyor.



Maliye vergi hazırlıkları sırasında binek araçlara 40 bin liranın altında başlayıp 475 bin liranın üzerine kadar 7 farklı fiyat aralığı getirdi. Fiyat aralığı yükseldikçe MTV tutarı da yüzde 68'e kadar çıkarıldı. MTV'den elde edilecek vergi tutarı da hesaplandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bu gelirin 2.8 milyar lira olduğunu açıkladı.



VATANDAŞIN LEHİNE DÜZENLEME YOLDA



Bakanlar Kurulu'nda vergi düzenlemelerinin vatandaş lehine olması gerektiği vurgulanarak hem MTV hem de gelir vergisi dilimlerinin buna göre belirlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu kapsamda, Meclis'e sunulan torba tasarıda yer alan vergi düzenlemelerinin tamamı gözden geçirilecek. Maliye'nin ilgili birimleri gereken çalışmayı yaparak ekonomi yönetimiyle paylaşacak. Meclis'e gönderilen tasarıda gelir vergisindeki değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 yılı kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranının yüzde 30'a çıkarılması öngörülüyor.



MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



MTV hesaplama işlemini de yaşadığınız şehrin vergi dairesine giderek gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Maliye Bakanlığı gelişen internet teknolojine ayak uydurarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasını geliştirmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi bölümünden birçok vergi işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İnternet vergi dairesi bölümünden borç sorgulama, borç ödeme, vergi borcu hesaplama ve ödeme, kira beyannamesi gibi birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz. MTV hesaplama işlemini de internet vergi dairesi bölümünden gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra ödeme işlemini de bölümden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.







MTV hesaplama işlemi için ilk önce internet üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yapmanız gereklidir. İnternet teknolojisi geliştikten sonra birçok işleminizi internet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurum ve kuruluşlar internet uygulamalarını geliştirerek vatandaşlara internet üzerinden hizmet vermektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı da bu kurumlardan bir tanesidir. Maliye Bakanlığının bir hizmeti olan Gelir İdaresi Başkanlığının internet uygulamasına giriş yaparak vergi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra bu bölümden internet vergi dairesi bölümüne giriş yapmanız gereklidir. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine giriş yaptıktan sonra e-işlemler bölümünü seçmeniz gereklidir. Açılan seçeneklerden motorlu taşıt vergi dairesi bölümü bulunmaktadır.



Bu seçeneği seçtikten sonra T.C. kimlik numarasını girmeniz gereklidir. Daha sonrasında doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak sisteme girmeniz gereklidir. Daha sonrasında annenizin kızlık soyadının 1. harfini ve ikinci harfini sisteme girmeniz gereklidir. Son olarak da annenizin babanızın eşinizin veya çocuğunuzun T.C. kimlik numarası girildikten sonra son olarak ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu gerekli yere girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra aracınızın bilgilerini sisteme girmeniz gereklidir. Araç tipi, aracın yaşı, motor silindir hacmi bilgileri girildikten sonra ödenecek yıllık tutar bilgisi karşınıza gelecektir. MTV hesaplama işlemini gerçekleştirdikten sonra da ödemeniz gereken miktarı anlaşmalı bankların kredi kartları ile ödeyebilirsiniz. Bu işlemlerin hepsini internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.



2017'DE HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR MTV ÖDENDİ?



2017 yılında hangi araç ne kadar MTV ödemişti? İşte araç tipine göre ödenen MTV tutarlarının tam listesi:

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama: Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı makul bir rakama çekilecek



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.



MTV DÜZENLEMESİ



Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisinde artış öngören düzenlemeye ilişkin yeni bir çalışma olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin değerlendirmelerinin bulunduğunu anımsattı.



Farklı kesimlerden de değerlendirmelerin yapıldığını belirten Bozdağ, "Bütün bunlar Bakanlar Kurulumuzda ele alındı. Netice olarak Bakanlar Kurulumuz Motorlu Taşıtlar Vergisinin kanun tasarısında öngörülen rakamdan aşağı bir rakama, makul bir rakama çekilmesi hususunda bir karara vardı. Bu konuda Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal Bey'e görev verdi. Naci Bey bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları bitirdikten sonra konuyu, ne kadar aşağı çekileceğini açıklayacak ve konu Plan Bütçe Komisyonu müzakeresi sırasında yapılan bu iyileştirmeye göre revize edilecektir." diye konuştu.