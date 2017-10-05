MTV’de indirim için gözler Komisyon’da

Vergi artışlarını da içeren Torba Yasa, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yüzde 40 zam da öngören tasarıda bu oranın aşağı çekilmesi bekleniyor. Bakanlar Kurulu hafta başında bu oranın aşağı çekilmesini kararlaştırmıştı. Ancak zam oranında ne kadarlık indirim yapılacağı netleşmedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal 2018’den itibaren MTV zammında artış yapılacağını belirtirken, merak edilen oranı açıklamadı.

130 MADDEDEN OLUŞUYOR

Torba Yasa 130 maddeden oluşuyor. Tasarıda finansal kuruluşlar için kurumlar vergisinin 2 puan artırılarak yüzde 22’ye yükseltilmesi, gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde oranın 3 puan artışla yüzde 30’a yükseltilmesi, binek otomobillerin MTV’sinin yüzde 40 artırılması, telekom sektöründe yüzde 5-25 arasında değişen ÖİV’nin yüzde 7.5 olarak tek oranda birleştirilmesi, kira gelirlerindeki vergi istisna oranının 10 puan düşürülerek yüzde 15’e çekilmesi ve meyveli gazozlar ile enerji içeceklerine yüzde 25 oranında ÖTV getirilmesi gibi birbirinden farklı sektörlerde birçok vergi artışı yer alıyor.

EMLAK VERGİSİ’NE SINIR

Komisyon çalışmalarına katılan Maliye Bakanı Ağbal, 130 maddelik tasarıda yer alan düzenlemeleri, 9 ana başlık altında toplandığını belirtti. Ağbal “Emlak Vergisi değerine esas arsa ve arazi metrekare bedelinin 2017 yılına göre en fazla yüzde 50 artırılmasına ilişkin sınırlama getiriyoruz” dedi. Asgari ücretin bin 404 lira olduğunu da hatırlatan Maliye Bakanı Ağbal, gelir vergisi nedeniyle bazı çalışanların gelirinin, bu ücretin altına düştüğünü söyledi. Bakan Ağbal, “Bu düşüşü engellemek, asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere bir yasal düzenleme önerimiz var” diye konuştu. Maliye Bakanı Ağbal ayrıca “Tütün üretiminde açık artırma usulünü kaldırmaktan vazgeçtik. Üreticimiz isterse açık artırma usulüyle üretmeye devam edecek. Tasarıda bu maddede bir değişikliğimiz olacak” diye konuştu.