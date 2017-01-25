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Müezzinoğlu'ndan emeklilere promosyon müjdesi: Mart ayında alacaklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, emeklilere verilecek promosyonla ilgili olarak, 'İnşallah mart ayında alacaklar.' dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı"nın işleyişiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlerinden, video konferans yöntemiyle bilgi aldı.
 
SGK'nın toplantı salonundan, 81 il arasından belirlediği Ağrı, Balıkesir, Bayburt, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Rize ile bağlantı kuran Müezzinoğlu, il müdürlerine sosyal güvenlik ve istihdamla ilgili çeşitli sorular yöneltti.
 
"Çat kapı" ziyaret talimatı
Program kapsamında bakanlık yöneticilerinin yapması gereken ev ziyaretlerini yeterli bulmayan Müezzinoğlu, SGK ve İŞKUR il müdürlerine, toplumun farklı kesimlerinden daha çok vatandaşı "çat kapı" ziyaret etmeleri talimatını verdi.
 
"İnşallah mart ayında alacaklar"
Bakan Müezzinoğlu, Ağrı Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Nuri Aktaş'tan çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Aktaş'ın bir emeklinin evini ziyaret ettiğini belirtmesi üzerine Müezzinoğlu, "Emeklilerimiz promosyon bekliyorlar mı?" dedi. Aktaş'ın "bekliyorlar" yanıtı üzerine Müezzinoğlu, "İnşallah mart ayında alacaklar." müjdesini verdi.
 
"En kısa sürede kıdem fonunu kurmamız lazım"
Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin'in, ziyaret ettikleri bir vatandaşın "emekliliği sırasında işvereninin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle kıdem tazminatının yarısını alamadığını" ilettiğini aktarması üzerine Müezzinoğlu, "Bu şunu gösteriyor, bizim en kısa sürede kıdem fonunu kurmamız lazım. Sendikalı olsa bile, kıdem fonu kurulmadığı sürece patronun koşullarına göre sorunlar yaşayabiliyor." ifadelerini kullandı.

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