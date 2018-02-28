Mükellef için büyük kolaylık
Maliye, elektronik işlemler için interaktif vergi dairesi kurdu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri elektronik ortama taşıyacaklarını söyledi.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik ortamdaki vergi işlemleri için ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ uygulaması hizmete girdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın dün basın toplantısı düzenleyerek duyurduğu uygulamaya göre sistemden vergiyle ilgili birçok işlem yapılabilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri A’dan Z’ye eksiksiz olarak İnteraktif Vergi Dairesi ortamına taşıyoruz” dedi. Ağbal, 1970’li yıllar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devlet içinde elektronik uygulamalara en açık idare olduğunu belirterek, vatandaşın vergiyle ilgili işlem için vergi dairesine gitmek zorunda kalmaması hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Bu çerçevede, tüm başvuruların elektronik ortamda yapılabileceğini bildiren Ağbal, “Vatandaşımız, işinde, evinde, kütüphanesinde, oturduğu yerde bu işlemleri yapabilsin istiyoruz. Vergi dairesi adeta önünde olsun. Geçen yıl bu fikirle çalışmalarına başladık. Bugün (dün) yayımlanan tebliğ ile sistemi uygulamaya başladık. Vergi dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif şekilde yapma imkanı getirdik” diye konuştu.
DEVASA MERKEZ GELİYOR
Vergi dairelerinin bundan sonra daha çok ‘analiz’ odaklı çalışacağını ifade eden Ağbal, “Yakında Ankara Yenimahalle’de devasa bir Mükellef Hizmetleri Merkezi ve Risk Analiz Merkezi kuruyoruz. Çok daha yeni hizmetlerle yardımcı olacağız” dedi.
Tahakkuk ve tahsilatta zirve
Ağbal, 2017 itibarıyla ekonomide çarkların yeniden hızlandığını ve geçen yılın başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin 2018’de de büyük başarı göstereceğini ve büyüme ivmesinin devam edeceğini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türk milletinin kenetlendiğine dikkati çeken Ağbal “Çalışmalarımızı yaparken gördük ki vatandaşımız vergilerini bu dönemde daha fazla artırdı. Beyan etme oranları, ödeme oranları arttı. 2017 yılı tahakkuk tahsilat oranları bakımından zirveye çıktığımız bir yıl oldu.
Birçok işlem mümkün
Uygulamaya göre ivd.gib.gov.tr adresinden kullanıcı kodu ve şifre bilgileriyle girilerek borç ödemeden uzlaşma talebine kadar pek çok işlem yapılabilecek. Elektronik ortamda düzenlenip gönderilen belgelerin, kağıtla düzenlenen belgelerden hukuki sonuçları itibarıyla hiçbir farkı bulunmayacak. İnteraktif Vergi Dairesi şifresi, ilgililerce sistem üzerinden istenen bilgiler girilerek veya bir vergi dairesinden edinilebilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.