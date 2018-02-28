Mükellef için büyük kolaylık

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) elektronik ortamdaki vergi işlemleri için ‘İnteraktif Vergi Dairesi’ uygulaması hizmete girdi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın dün basın toplantısı düzenleyerek duyurduğu uygulamaya göre sistemden vergiyle ilgili birçok işlem yapılabilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Yıl sonuna kadar vergi dairesinde yapılacak tüm işlemleri A’dan Z’ye eksiksiz olarak İnteraktif Vergi Dairesi ortamına taşıyoruz” dedi. Ağbal, 1970’li yıllar itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın devlet içinde elektronik uygulamalara en açık idare olduğunu belirterek, vatandaşın vergiyle ilgili işlem için vergi dairesine gitmek zorunda kalmaması hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Bu çerçevede, tüm başvuruların elektronik ortamda yapılabileceğini bildiren Ağbal, “Vatandaşımız, işinde, evinde, kütüphanesinde, oturduğu yerde bu işlemleri yapabilsin istiyoruz. Vergi dairesi adeta önünde olsun. Geçen yıl bu fikirle çalışmalarına başladık. Bugün (dün) yayımlanan tebliğ ile sistemi uygulamaya başladık. Vergi dairesiyle ilgili işlemleri elektronik ortamda interaktif şekilde yapma imkanı getirdik” diye konuştu.

DEVASA MERKEZ GELİYOR

Vergi dairelerinin bundan sonra daha çok ‘analiz’ odaklı çalışacağını ifade eden Ağbal, “Yakında Ankara Yenimahalle’de devasa bir Mükellef Hizmetleri Merkezi ve Risk Analiz Merkezi kuruyoruz. Çok daha yeni hizmetlerle yardımcı olacağız” dedi.

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