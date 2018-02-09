MÜSİAD 2018 yılının Ocak ayında 5 yeni atama ile yurt dışı teşkilat ağını genişletiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) belirlediği küresel vizyon çerçevesinde faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu tarafından, Zeynel Abidin Kaymak, Moritanya; Fatih Çayabatmaz, Tahran; Hayri Küçükyavuz, Venezuella; Sabri Yardımcı, Malezya ve Sıtkı Kök, Singapur temsilcisi olarak atandı. Böylelikle MÜSİAD, 1993 yılında, Almanya’da açılan ilk yurt dışı şubesinden bu yana geçen 25 yıllık süre zarfında, 70 ülkede 187 noktaya ulaşmış oldu.

Hedef Dünya Çapında Teşkilatlanma

Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD’ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uyar, “Ticaretin en temel kuralı, varlığını fiziken hissettirmediğin yerde, ticaretin oyun kurucusu olamazsın” düsturudur. MÜSİAD olarak bizler, yurt içi ve yurt dışı yapılanma faaliyetlerimizde, bu prensip doğrultusunda hareket ediyoruz.” dedi.

Dünyanın muhtelif noktalarında temsilcilik ofisi açmayı hedeflediklerini vurgulayan Uyar, “2018 yılını Afrika Yılı olarak ilan ettik. Yıl içerisinde 30 ayrı Afrika ülkesinde temsilcilik ofisi açmayı planlıyoruz. Aynı şekilde Asya-Pasifik bölgesine yönelik teşkilatlanma çalışmalarımız da sürüyor. Bu bağlamda 10 ayrı Asya ülkesinde temsilcilik ofisi açacağız. Bütün bunlara ek olarak Körfez ülkeleri ve Türki devletlerin olduğu bölgelerde de önemli faaliyetler yürütüyoruz. Stratejik açıdan önemli gördüğümüz bu bölgelerde ilişkilerimizi güçlendirmek adına “ticaret diplomasisi” yürütmeye devam ediyoruz. Yurt dışı teşkilatlanma çalışmalarımız kapsamında 2018 yılı sonuna kadar Belçika, Bakü, Tiflis, Kazakistan, Malezya, Berlin ve İsveç’te şube açmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.