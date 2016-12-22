MÜSİAD Amsterdam’da ikinci şubesini açtı

MÜSİAD Başkanı Nail Olpak yaptığı açılış konuşmasında, 2015’te Türkiye ve Hollanda arasındaki ticaret hacminin 6.1 milyar dolar olduğunu hatırlatarak 2016’nın on ayında tüm badirelere rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre, Hollanda’ya ihracatımız yüzde 15.2 artarak 3 milyar dolar olduğunu söyledi.

Olpak “Amsterdam şubemiz, inşallah, bu işbirliğinin daha ileriye taşınması için ümidin ve gayretin şubesi olacak” dedi. Konuşmasında hain terör eylemlerinden de bahseden Olpak, pazartesi günü uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’un ailesine ve tüm Rus halkına başsağlığı diledi. Olpak “Siyasilerin sağduyulu yaklaşımı, büyük bir provokasyonu önledi” dedi.