MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Irak ve Suriye’de ciddi fırsatlar olacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Afrin operasyonu ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren Suriye’de normalleşme beklediklerini söyledi. İş dünyası olarak Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini ifade eden Kaan, ülkenin güney sınırında bir terör örgütü yapılanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bildirdi. Kaan, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve operasyonun ekonomiye olumsuz etki edeceğine dair oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak “Afrin operasyonunun ardından, bölgenin her türlü terör unsurundan temizlenmesi ve sınır güvenliğimizin kalıcı bir şekilde sağlanması orta ve uzun vadede ekonomiye olumlu yansıyacaktır. Bu bağlamda Türk iş dünyasından beklentimiz terör unsurlarının kökünün kazınmasına yönelik bu operasyonlara tam destek verilmesi yönündedir” ifadelerini kullandı.

AFRİKA YILI İLAN ETTİK

MÜSİAD genel başkanlığına geldikten sonra imalat, yatırım ve ihracat odaklı ‘iyi’ bir formül açıkladıklarını hatırlatan Kaan, dünyada ticaretin Batı’dan Doğu’ya kaymasıyla ortaya çıkacak fırsatları düşünerek 2018’i Afrika yılı ilan ettiklerini bildirdi. Kaan “Suriye’nin normalleşmesi neticesinde Suriye’nin mimarı ve lojistik imkanları ile Mısır üzerinden Afrika’ya açılma fırsatları var. Suriye’de ve Irak’ta ciddi fırsatlar görüyoruz. Her iki ülkenin normalleşmesiyle Irak üzerinden Kuveyt’ten Katar’a direkt karayolu ile hareket etme gibi çalışmalarımız var” dedi. “Körfez bölgesinde de ciddi fırsatlar var” diyen Kaan “Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeyinde yatırım bölgeleri konusu var, madencilik alanı gibi fırsatlar mevcut. Büyüme süreci tekrar başlayan AB’yi pozitif görüyoruz. Bunun dışında Asya Pasifik bölgesinde Endonezya ve Malezya ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Petro-kimya, madencilik, gıda, tarım, hayvancılık ve enerji konularında hem Türkiye hem de yurt dışında çalışma düşüncemiz var. Mesela Afrika’da Sudan için ciddi çalışıyoruz. Üyelerimizin orada yatırım ve üretim yapıp başka ülkelere satmak gibi düşüncelerimiz var” şeklinde konuştu.

69 ÜLKEDE VARIZ

Geçen yıl Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme oranlarının gerçekleştiğine işaret eden Kaan, 2017’nin tamamı için büyüme oranının yüzde 7 civarında olacağını tahmin ettiklerini aktardı. Kaan, MÜSİAD olarak 69 ülkede 181 noktada faaliyet gösterdiklerini ve dünya genelinde en yaygın sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.