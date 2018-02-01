MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Irak ve Suriye’de ciddi fırsatlar olacak
MÜSİAD Başkanı Kaan, Suriye’de yılın ikinci yarısı normalleşme beklediklerini söyledi. Kaan “Afrin harikatı, ekonomiye olumlu yansıyacak. Suriye’de ve Irak’ta ciddi fırsatlar görüyoruz” dedi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Afrin operasyonu ile birlikte yılın ikinci yarısından itibaren Suriye’de normalleşme beklediklerini söyledi. İş dünyası olarak Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini ifade eden Kaan, ülkenin güney sınırında bir terör örgütü yapılanmasının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini bildirdi. Kaan, Türkiye’nin büyük bir ülke olduğunu ve operasyonun ekonomiye olumsuz etki edeceğine dair oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak “Afrin operasyonunun ardından, bölgenin her türlü terör unsurundan temizlenmesi ve sınır güvenliğimizin kalıcı bir şekilde sağlanması orta ve uzun vadede ekonomiye olumlu yansıyacaktır. Bu bağlamda Türk iş dünyasından beklentimiz terör unsurlarının kökünün kazınmasına yönelik bu operasyonlara tam destek verilmesi yönündedir” ifadelerini kullandı.
AFRİKA YILI İLAN ETTİK
MÜSİAD genel başkanlığına geldikten sonra imalat, yatırım ve ihracat odaklı ‘iyi’ bir formül açıkladıklarını hatırlatan Kaan, dünyada ticaretin Batı’dan Doğu’ya kaymasıyla ortaya çıkacak fırsatları düşünerek 2018’i Afrika yılı ilan ettiklerini bildirdi. Kaan “Suriye’nin normalleşmesi neticesinde Suriye’nin mimarı ve lojistik imkanları ile Mısır üzerinden Afrika’ya açılma fırsatları var. Suriye’de ve Irak’ta ciddi fırsatlar görüyoruz. Her iki ülkenin normalleşmesiyle Irak üzerinden Kuveyt’ten Katar’a direkt karayolu ile hareket etme gibi çalışmalarımız var” dedi. “Körfez bölgesinde de ciddi fırsatlar var” diyen Kaan “Suudi Arabistan’ın özellikle kuzeyinde yatırım bölgeleri konusu var, madencilik alanı gibi fırsatlar mevcut. Büyüme süreci tekrar başlayan AB’yi pozitif görüyoruz. Bunun dışında Asya Pasifik bölgesinde Endonezya ve Malezya ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Petro-kimya, madencilik, gıda, tarım, hayvancılık ve enerji konularında hem Türkiye hem de yurt dışında çalışma düşüncemiz var. Mesela Afrika’da Sudan için ciddi çalışıyoruz. Üyelerimizin orada yatırım ve üretim yapıp başka ülkelere satmak gibi düşüncelerimiz var” şeklinde konuştu.
69 ÜLKEDE VARIZ
Geçen yıl Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme oranlarının gerçekleştiğine işaret eden Kaan, 2017’nin tamamı için büyüme oranının yüzde 7 civarında olacağını tahmin ettiklerini aktardı. Kaan, MÜSİAD olarak 69 ülkede 181 noktada faaliyet gösterdiklerini ve dünya genelinde en yaygın sivil toplum kuruluşu olduklarını belirtti.
‘İşsizlik yüzde 6’lar seviyesinde’
İstihdam piyasasında rakamlara bakıldığında işsizlik var gibi gözükse de Türkiye’nin 86 noktasında bulunan MÜSİAD olarak aslında tek Güneydoğu Anadolu’da işsizlik gördüklerini anlatan Kaan, “Türkiye’de 15-24 yaş arasında 13 milyona yakın genç işsizlik var. İşsizlik oranımızı yükseltiyor ama ben bunu işsizlik olarak görmüyorum. Çünkü bugün 18 yaşın altındakiler ağırlıklı olarak çalışmıyor, okuyor. Bu bakımdan ben Türkiye’de işsizlik rakamının yüzde 6’lar seviyesinde olduğunu düşünüyorum” dedi.
Faiz yükünü azaltacak 3 projemiz var
Kaan “Faiz yükünü azaltacak veya tamamen kaldıracak çalışmalar yürütüyoruz. Hem katılım bankacılığı aktörleri hem de bizim gibi sanayicilere diyoruz ki ‘Artık projelerde ortak çalışmamız lazım. Bizim girişim sermayesi fonu, tarımsal yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu diye 3 projemiz var. Bunların hepsi çok ortaklı yapılar” dedi. Kaan “Yapacağımız şey, katılım bankalarının projelere ortak olması ve proje sahibi ile ticaret yapıp onun üzerinden kar dağıtması. Gıda, tarım ve hayvancılık hem Türkiye hem de dünyada yatırım için bir fırsat alanıdır. Enerji alanında da Türkiye’de fırsat var. Bunlara yatırım yapanların kazanacağını düşünüyorum” diye konuştu.
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