MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Ekonomi basınındaki başarıların ödüllendirildiği EBBÖ ödülleri Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonla sahiplerini buldu.
Ekonomi basınındaki başarılı gazeteci, yayın organı ve kuruluşların çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri (EBBÖ) ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ödül töreninde, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda basın mensubu hazır bulundu.
TürkMedya'ya 2 ödül birden
18.EBBÖ ödüllerinin kazananları, Türkiye'nin prestijli markalarının duayen isimleri tarafından belirlendi.
Ödül töreninde Yılın Ekonomi Haberi ödülünü Star Gazetesi'nden Erdinç Akkoyunlu alırken, Yılın Ekonomi Yayını ödülü ise Patin Dergisi'nin oldu.
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