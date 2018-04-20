MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Erken seçim kararını son derece olumlu karşılıyoruz

MÜSİAD Karaman Şubesinin açılışı için kente gelen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Kaan, daha sonra Vali Meral, Karaman Belediye Başkan Vekili Mustafa Sarı, MÜSİAD Şube Başkanı Ali Osman Cevher ve üyelerle birlikte derneğin şube binasının açılışını yaptı.

Ardından, Öğretmenevi Otağ Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa katılan Kaan, burada yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın faaliyetlerini anlattı.

Döviz kurunda geçen yıl ciddi dalgalanma olduğunu ifade eden Kaan, Türk lirasının dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında da yüzde 22 oranında değer kaybettiğini hatırlattı.

Fakat enflasyonun, bundan daha önemli bir sorun olduğunun altını çizen Kaan, şöyle devam etti:

"Döviz kurunun yükselmesindeki en önemli nedenlerden birisi, insanların paralarının değerini koruma isteğidir. Paranın değer kaybetmesinin nedeni de enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal, hatta siyasal bir olay ve olgudur. Bunu özellikle dile getiriyorum. Çünkü şu anda bu iş konuşuluyor. Her şey spekülasyon olabilir ama enflasyonu kontrol altına alabildiğimiz takdirde, Türk lirasının alım gücünü, dolayısıyla da değerini korumuş olacağız. Bu konuda köklü çözüm, enflasyonu kontrol altına almaktan geçer."

"Ülkemizin daha fazla güçleneceğine inanıyoruz"

Kaan, erken seçim kararını da değerlendirerek, şunları kaydetti: