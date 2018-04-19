MÜSİAD iş dünyası için proje atağında

En son yurtdışı temsiciliğini AB’nin başkenti Brüksel’de açan, Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği (MÜSİAD) hafta sonu ise Tiflis şubesini kurdelesini kesecek. MÜSİAD dışarıda lobi ve ticari diplomasiye ağırlık verirken içeride de peş peşe yeni projeleri devreye alacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın verdiği bilgiye göre MÜSİAD’ın iş dünyası için geliştirdiği projeler arasında TOKİ ile ortaklaşa uzun vadeli iş yeri edindirme projesi, orta ölçekli sanayi bölgeleri projesi, girişim sermayesi fonu kurulması, atıktan enerji üretimi, Afrika’ya kültür ve ticaret merkezi gibi birçok adım var. Brüksel’deki şube açılışı sonrası sorularımızı cevaplayan Abdurrahman Kaan, ekonomiyle ilgili görüşlerini ve iş dünyasına vizyon kazandırmak için yapacakları çalışmaları anlattı. Kaan’ın yanıtları şöyle:

LOBİCİLİK FAALİYETLERİ

MÜSİAD’ın önümüzdeki dönem yol haritası nasıl olacak?

MÜSİAD artık dünya genelinde Türkiye’deki iş dünyasının temsilcisi olarak lobicilik ve ticaret diplomasisi yapacak. Kendi alanındaki örgütsel yapısıyla birlikte AGİK ve diğer organizasyonlarımızla; yerelde belediye başkanları, valilikler, kantonlar, eyalet temsilcileri, başbakan ve devlet başkanlarıyla işlev yapacak bir hale gelecek. Amacımız bu. Bu şekilde bir yapılanma üzerine yürüyoruz.

Avrupa ülkeleriyle zaman zaman gerilen ilişken iş dünyasına nasıl yansıyor?

İlk başta psikolojik bir etkisi oluyor. Buradaki Türk kökenli iş adamlarımız da aynı şekilde hafif çekingen bir tavra gidiyor. Biz girdiğimiz ülkede ticaretimizi alıp yürüyeceğiz. İlişkilerimizi daha çok geliştirmeye gayret edeceğiz. Belçika’da temsilcilik açmamızla birlikte AB parlamentosuyla ilişkilerimiz yine devam edecek. Ama buradaki iş dünyasının da gelişmesini sağlamamız lazım. MÜSİAD’ın 28 yıllık birikimini buraya getirip iş imkânlarını geliştirebilirler. Amacımız hem iş dünyasını geliştirmek hem de ülkemize burada vizyon kazandırmak.

Ekonomide nasıl bir performans bekliyorsunuz?

Geçen yıl hatırlarsanız Fırat Kalkanı ve 15 Temmuz sonrası bir kriz vardı. Yine bir sürü söylemler oldu. Zeytin Dalı ve Afrin Operasyonu’na rağmen Türkiye 7.4 büyüdü. Yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın bir istihdam sağlandı. 2018’de de yüzde 6 civarında büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Avrupa’da yüzde 1-1.5’lardan 2’lere kadar çıktı. AB’yle de ilişkilerimiz gayet iyi. Şimdi böyle bir durumda Türkiye ekonomisinde küçülme filan zaten olmaz. İş dünyasının belli bir kesimi OHAL’i eleştiren açıklamalar yapıyor. Ama biz MÜSİAD olarak; ülkemize ve coğrafi konumumuza güveniyoruz. Ekonomi zaten doğuya doğru kayıyor. Bu süreçte siyaseten gelişen bugün 3 tane stratejik yer var. Bunlar; Türkiye, Rusya ve Çin...

TOKİ ile ortak işyeri projesi