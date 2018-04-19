MÜSİAD iş dünyası için proje atağında
73 ülkede 174 temsilciliğe ulaşan MÜSİAD, dünyada büyürken içeride de proje atağı başlattı. Projeler arasında TOKİ ile ortaklaşa iş yeri edindirme ve girişim sermayesi fonu kurulması gibi birçok adım var.
- AHMET GEMİCİ
En son yurtdışı temsiciliğini AB’nin başkenti Brüksel’de açan, Müstakil Sanayici ve İşadamları derneği (MÜSİAD) hafta sonu ise Tiflis şubesini kurdelesini kesecek. MÜSİAD dışarıda lobi ve ticari diplomasiye ağırlık verirken içeride de peş peşe yeni projeleri devreye alacak. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın verdiği bilgiye göre MÜSİAD’ın iş dünyası için geliştirdiği projeler arasında TOKİ ile ortaklaşa uzun vadeli iş yeri edindirme projesi, orta ölçekli sanayi bölgeleri projesi, girişim sermayesi fonu kurulması, atıktan enerji üretimi, Afrika’ya kültür ve ticaret merkezi gibi birçok adım var. Brüksel’deki şube açılışı sonrası sorularımızı cevaplayan Abdurrahman Kaan, ekonomiyle ilgili görüşlerini ve iş dünyasına vizyon kazandırmak için yapacakları çalışmaları anlattı. Kaan’ın yanıtları şöyle:
LOBİCİLİK FAALİYETLERİ
MÜSİAD’ın önümüzdeki dönem yol haritası nasıl olacak?
MÜSİAD artık dünya genelinde Türkiye’deki iş dünyasının temsilcisi olarak lobicilik ve ticaret diplomasisi yapacak. Kendi alanındaki örgütsel yapısıyla birlikte AGİK ve diğer organizasyonlarımızla; yerelde belediye başkanları, valilikler, kantonlar, eyalet temsilcileri, başbakan ve devlet başkanlarıyla işlev yapacak bir hale gelecek. Amacımız bu. Bu şekilde bir yapılanma üzerine yürüyoruz.
Avrupa ülkeleriyle zaman zaman gerilen ilişken iş dünyasına nasıl yansıyor?
İlk başta psikolojik bir etkisi oluyor. Buradaki Türk kökenli iş adamlarımız da aynı şekilde hafif çekingen bir tavra gidiyor. Biz girdiğimiz ülkede ticaretimizi alıp yürüyeceğiz. İlişkilerimizi daha çok geliştirmeye gayret edeceğiz. Belçika’da temsilcilik açmamızla birlikte AB parlamentosuyla ilişkilerimiz yine devam edecek. Ama buradaki iş dünyasının da gelişmesini sağlamamız lazım. MÜSİAD’ın 28 yıllık birikimini buraya getirip iş imkânlarını geliştirebilirler. Amacımız hem iş dünyasını geliştirmek hem de ülkemize burada vizyon kazandırmak.
Ekonomide nasıl bir performans bekliyorsunuz?
Geçen yıl hatırlarsanız Fırat Kalkanı ve 15 Temmuz sonrası bir kriz vardı. Yine bir sürü söylemler oldu. Zeytin Dalı ve Afrin Operasyonu’na rağmen Türkiye 7.4 büyüdü. Yaklaşık 1 milyon 600 bine yakın bir istihdam sağlandı. 2018’de de yüzde 6 civarında büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Avrupa’da yüzde 1-1.5’lardan 2’lere kadar çıktı. AB’yle de ilişkilerimiz gayet iyi. Şimdi böyle bir durumda Türkiye ekonomisinde küçülme filan zaten olmaz. İş dünyasının belli bir kesimi OHAL’i eleştiren açıklamalar yapıyor. Ama biz MÜSİAD olarak; ülkemize ve coğrafi konumumuza güveniyoruz. Ekonomi zaten doğuya doğru kayıyor. Bu süreçte siyaseten gelişen bugün 3 tane stratejik yer var. Bunlar; Türkiye, Rusya ve Çin...
TOKİ ile ortak işyeri projesi
“TOKİ ile uzun vadeli konut edindirme sistemini biz iş yeri edindirme şekline getirmek için planlama yaptık. Bunun ilk projesini Aksaray’da başlattık. Bir yıl içinde bitecek. Devamı Tekirdağ’da başlayarak; 18 ayda bitecek. Onun peşinden Balıkesir ve Adana gelecek. Yine Tekirdağ’da ikinci bir projemiz var. Onun içinde hem organize sanayi var hem de bir yaşam alanı olarak planladık. TOKİ ile yaklaşık 10 bin dönüm sanayi bölgesinin yanında bin 77 dönümlük konut alanı planladık. Proje 6 ay içinde başlayacak. Biz yabancı devletlerdeki gibi çalışan insanlarımızın konutları evlerine yakın olsun.”
İlk kültür ve ticaret merkezi Sudan’a
“2018 yılını Afrika yılı olarak ilan etmiştik. DEİK seçimlerinde de kendimize 3 nokta belirledik. Birisi Afrika, diğeri Ortadoğu, üçüncüsü ise Asya Pasifik. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Afrika için güzel bir proje hazırladık. Onu yakında açıklayacağız. İş dünyasını ve bölge insanını içine katacağımız bir sistemde kültür ve ticaret merkezi projesini hayata geçireceğiz. İki ayrı konsepti olan bir çalışma olacak. Bunun yanı sıra Türk mutfağı ve Türk tekstilini oraya götürmek istiyoruz. Buna Sudan’da başlayacağız.”
Orta ölçekli sanayi bölgeleri geliyor
“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte orta ölçekli sanayi bölgelerinin önünü açtık. 200 metre olan küçük sanayi bölgelerinin sınırı 2 bin 100 metrekare olarak Torba Yasa ile geçti. 500 ile 2 bin metrekare arasında orta ölçekli sanayi bölgeleri yapacağız. Bunu firmalarımızı, Türkiye’yi hızlı bir şekilde büyütmenin anahtarı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye’de KOBİ’lerin yüzde 99’u küçük sanayi sitelerinde yer alıyor. Bunlar aynı zamanda yüzde 99 dolulukta.”
‘Girişim Sermayesi Fonu’ haziranda
“MÜSİAD üyelerinin başlangıcı 100 milyon lira olacak bir ‘Girişim Sermayesi Fonu’ kurulmasına öncülük edeceğiz. ‘Girişim sermayesi’ sistemi, İslam’a uygun modellerden biri. Fonla ilgili lansmanı haziran ayı gibi düşünüyoruz. Şu anda bağlantılar ve ortaklıklar yapılıyor. Dışardan çok katılım olacağını düşünüyoruz.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.