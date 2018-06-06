MÜSİAD: Kudüs için herkes elini taşın altına koymalı

Karatemiz, MÜSİAD Basım Yayın Sektör Kurulu'nun etkinliğinde yaptığı konuşmada, derneğin, Filistin'de gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Karatemiz, kısa süre önce Kudüs'e düzenlenen geziye ilişkin, "Burada hazır bulunan bazı dostlarımızın da katılımı ile düzenlemiş olduğumuz ziyaret bizler için hamdolsun çok verimli ve bereketli neticelendi. Duygu, düşünce ve bilinç olarak Kudüs'e gittikten sonra kesinlikle aynı insan olarak dönmüyorsunuz. Ziyarette birlikte bulunduğumuz diğer arkadaşlarım da muhtemelen bana katılacaklardır. Çok rahatlıkla söyleyebilirim ki, Kudüs’e gitmeden evvel Mescid-i Aksa ile ilgili kaygılarımız vardı. Ancak gidip döndükten sonra hepimizin bir Mescid-i Aksa davası oldu." ifadelerini kullandı.

Kudüs konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Karatemiz, "Kudüs" isimli bir merkez kurulması ve bu merkeze bir gün muhakkak Kudüs'e ulaştırılmak üzere değer verilen ve hazırlanılan en güzel emanetleri teslim etmeleri önerisinde bulundu.

Karatemiz, devamla şunları kaydetti:

"İnşaatçılarımızın bir gün Kudüs'te inşa edecekleri projeleri olsun ve proje maketlerini burada sergilesinler. Yayıncılarımız, bir gün muhakkak ki Kudüs'te kuracağımız, Kudüs Millet Kütüphanesi'nin kitaplarını buraya bağışlasınlar. Sinemacılar, en güzel filmlerini Kudüs'te izlenmek üzere çeksinler. Reklamcılarımız, en güzel kampanyalarını Kudüs ve Mescid-i Aksa tarihi ve tanıtımı için yapsınlar. Yazarlarımız, en güzel eserlerini bir gün Kudüs'te basılmak üzere yazsınlar. Hepimiz için manevi değeri yüksek olan eşyaları Kudüs'e gönderilmek üzere bu merkezde saklayalım. Bu çalışmayı öyle bir kampanya haline getirelim ki, tüm kamuoyuna mal edelim ve yüzyıllık hasretimiz Kudüs'ü, böylelikle hem ulusal hem de uluslararası arenada gündemde tutalım."

Etkinliğe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Özeken, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Levent Taş, Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Başkanı Mehmet Akif Develioğlu, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün ve çok sayıda MÜSİAD üyesi katıldı.