MÜSİAD Vizyoner 17’de dönüşüm rüzgarı esecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ‘nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği, sponsorları arasında Vakıf Katılım’ında yer aldığı ‘MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’ bugün İstanbul Wow Convention Center’da başlayacak. Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’ne devlet ve özel sektörden çok yoğun bir katılım gerçekleşecek.Bugün ve yarın yapılacak oturumlarda konuşmacılar, 2002 yılından itibaren Türkiye’nin yaşadığı ekonomik dönüşüm ve kalkınmayı anlatırken, Vizyoner 17’ye kayıt yaptıran 3 bin katılımcı da konuşmacılara bire bir soru sorma imkanına sahip olacak.

ALBAYRAK KONUŞACAK

Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılacak isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel ile Yazar ve Ekonomist Alev Alatlı’nın yanı sıra iş dünyasından önemli isimler katılacak. Bakan Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın bugün konuşacağı MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nin ana temasını, gelecekte var olmanın en önemli unsuru olarak iş dünyasının karşısına çıkan ‘dönüşüm’ kavramı oluşturacak. Konuşmacılar ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarında görüşlerini sunacak.

DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ İNŞA EDİLECEK

Amaçlarının Türkiye’nin ekonomik gelişimi için önemli bir yol haritası oluşturmak olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin atılım yapması ve daha iyi yarınlara sahip olması için, hem STK hem de iş adamları derneği olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi. Kaan “Yurt içinde 86 irtibat nokta, yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile Türkiye’mizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, dönüşümün stratejisini inşa ettiğimiz uluslararası bir organizasyon olarak bu çabanın bir parçası” dedi.

3 BİN KATILIMCI ‘MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’nin İcra Kurulu Başkanı Bayram Şenocak ise “Uzman isimlerle üyelerimizi ve katılımcıları bir araya getirerek, Türkiye’nin ve dünyanın nasıl dönüştüğünü anlatacağız. Hedefimiz özünü kaybetmeden dönüşüm gerçekleştirmek” dedi. MÜSİAD Vizyoner 2017’ye katılacak çok önemli isimler olduğunu ifade eden Şenocak “THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir, İttifak Holding Yönetim Kurul Başkanı Ünsal Sözbir, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ile BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç gibi devlet ve özel sektörden isimlerin konuşmalar yapıp, panellere katılacak. 3 bin katılımcıya bire bir dönüşümü anlatacağız” dedi.