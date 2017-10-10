MÜSİAD Vizyoner 17’de dönüşüm rüzgarı esecek
MÜSİAD tarafından bugün gerçekleştirilecek Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’nde Enerji Bakanı Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın başta olmak üzere devlet ve özel sektörden birçok konuşmacı, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünü anlatacak.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ‘nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği, sponsorları arasında Vakıf Katılım’ında yer aldığı ‘MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’ bugün İstanbul Wow Convention Center’da başlayacak. Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’ne devlet ve özel sektörden çok yoğun bir katılım gerçekleşecek.Bugün ve yarın yapılacak oturumlarda konuşmacılar, 2002 yılından itibaren Türkiye’nin yaşadığı ekonomik dönüşüm ve kalkınmayı anlatırken, Vizyoner 17’ye kayıt yaptıran 3 bin katılımcı da konuşmacılara bire bir soru sorma imkanına sahip olacak.
ALBAYRAK KONUŞACAK
Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılacak isimler arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel ile Yazar ve Ekonomist Alev Alatlı’nın yanı sıra iş dünyasından önemli isimler katılacak. Bakan Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın bugün konuşacağı MÜSİAD Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nin ana temasını, gelecekte var olmanın en önemli unsuru olarak iş dünyasının karşısına çıkan ‘dönüşüm’ kavramı oluşturacak. Konuşmacılar ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarında görüşlerini sunacak.
DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ İNŞA EDİLECEK
Amaçlarının Türkiye’nin ekonomik gelişimi için önemli bir yol haritası oluşturmak olduğunu ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye’nin atılım yapması ve daha iyi yarınlara sahip olması için, hem STK hem de iş adamları derneği olarak ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını söyledi. Kaan “Yurt içinde 86 irtibat nokta, yurt dışında 68 farklı ülkede toplamda 181 nokta ile Türkiye’mizin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. ‘Dönüşen Dünyada Yeni Türkiye’ temasıyla gerçekleştireceğimiz Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, dönüşümün stratejisini inşa ettiğimiz uluslararası bir organizasyon olarak bu çabanın bir parçası” dedi.
3 BİN KATILIMCI ‘MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’nin İcra Kurulu Başkanı Bayram Şenocak ise “Uzman isimlerle üyelerimizi ve katılımcıları bir araya getirerek, Türkiye’nin ve dünyanın nasıl dönüştüğünü anlatacağız. Hedefimiz özünü kaybetmeden dönüşüm gerçekleştirmek” dedi. MÜSİAD Vizyoner 2017’ye katılacak çok önemli isimler olduğunu ifade eden Şenocak “THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. İsmail Demir, İttifak Holding Yönetim Kurul Başkanı Ünsal Sözbir, Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk ile BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç gibi devlet ve özel sektörden isimlerin konuşmalar yapıp, panellere katılacak. 3 bin katılımcıya bire bir dönüşümü anlatacağız” dedi.
ZİRVEDE NELER KONUŞULACAK
MÜSİAD VİZYONER 2017’de birçok konunun panellerde ele alınacağını belirten Bayram Şenocak, “Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarında görüşler ele alınacak” dedi. Türkiye’nin kalkınma ve gelişmesinde küresel etkilerin ne denli önemli olduğuna ilişkin konuların ele alınacağı oturumların da düzenleneceğini belirten Şenocak, kapanış konuşmasıyla da bir dönüşümün nasıl olması gerektiğinin anlatılacağını söyledi. Şenocak, ‘MÜSİAD Vizyoner 17 Sektörler Zirvesi’nde yer alan başlıklarda şu soruların ele alınacağını ifade etti:
- “Türkiye’nin geleceğinin inşasında Vizyoner’17’nin önemi nedir?
- Türkiye dönüşümü nasıl sağlamalı?
- Dönüşümün etkileri neler olacak?
-Gençlerin Türkiye’deki dönüşüme katkısı nasıl olmalı?
-Vizyoner’17’nin ekonomik iş birliğine katkıları nelerdir?
- MÜSİAD Sektör Kurulları Komisyonu olarak ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz?
Kaan: Türkiye’nin tarımsal hedefleri çok büyük
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 97. Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı, önceki gün Aksaray’da gerçekleşti. Toplantıya Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Aksaray Vailisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD Aksaray Başkanı Eyüp Dağdaş, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Koçaş’ın yanı sıra MÜSİAD Şube Başkanları ve üyeleri katıldı.
İHRACATIMIZ YÜKSELİYOR
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türkiye’nin tarımsal alanda ihracatçı konumda olduğunu söyledi. Daniş, Türkiye’de ticari anlamda 170 adet ürün yetiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Dünyada birinci, ikinci sırada olduğumuz üretimlerimiz var. Meyvecilikte çok iyi yol aldığımızı görüyoruz. Özellikle değişik ülkelere ihracatımız söz konusu. Yine aynı şekilde sebze üretimimiz ciddi anlamda artmakta. Buğday üretimimiz artarak stabil şekilde devam etmekte. Mısır üretimimiz son yıllarda artmakta.
Şunu çok sevinçle ifade edebiliriz ki havza bazında desteklemeye geçtik. 450 havzada pamuk ekilirken, 150-160 havzada sınırlamamıza rağmen pamuk ekilişinde de ciddi bir katkı sağladık. Şu an baktığımız zaman 11 milyar dolarlık tarımsal ithalatımız var. Ama hamd olsun ki 16 milyar doların üzerinde de ihracatımız mevcut. Yani tarımsal anlamda ihracatçı konumdayız.”
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da 97. Genel İdare Kurulu toplantısını kentte yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Türkiye, özellikle son yıllarda gıda üretiminde büyük adımlar attı ve önemli başarılara ulaştı. Bugün Türkiye’de “ilk 500” sanayi işletmesi içerisinde 21, “İkinci 500”de ise 20 gıda tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren firma bulunuyor. Ürettiğimiz gıda ürünlerini Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Asya’dan Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyaya ulaştırıyoruz. 2016 verilerine baktığımızda, 10 yıllık dönemde ülkemizin gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatının 8 milyar dolardan 16,2 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. 10 yıl içinde yüzde 100 artış büyük başarı. Fakat tabii bu alanda koyduğumuz hedefler daha büyük. Önümüzdeki 10 yıl içinde gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatımızı, 40 milyar dolara yükseltme hedefini gerçekleştireceğiz inşallah.”
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