MÜSİAD’dan hukuki farkındalık atağı
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türkiye Adalet Akademisi (TAA) arasında, ‘Ekonomi ve Hukuk Alanında Yapılacak Çalışmalar Konusunda İşbirliği Protokolü’ imzalandı.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, imza törenindeki konuşmasında, MÜSİAD olarak her fırsatta iş dünyasında yüksek ahlakı ve erdemi yüceltmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti. İş hayatında hukukun tam anlamıyla anlaşılır ve uygulanabilir kılınmasının, iş ahlakını destekleyeceğini vurgulayan Kaan, “Bir ülkede hukuku, hukuk kurallarını içselleştiren bireylerin sayısı, o toplumun medeniyet seviyesiyle doğru orantılıdır. İşte bu doğrultuda, çeşitli projeler üreterek, kaynakların ulaşılabilir ve anlaşılır olmasını ve farkındalığın yükselmesini sağlayacağız” dedi.
KANUNLAR ÖNERECEK
Kaan “MÜSİAD olarak iş dünyasından edindiğimiz izlenimleri, kendi tecrübelerimiz ve entelektüel birikimimizle destekleyerek, hükümetimize, ilgili konularda kanun önerileri sunacağız” dedi. TAA Başkanı ve Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil de “İş hayatında da yaşanan sıkıntıları birlikte konuşacağız. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin önünü açmak adına bu protokolü imzalıyoruz” dedi.
İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK
MÜSİAD Genel Merkezi’nde imzalanan protokol; iş hayatı, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak çalışmalar konusunda işbirliğini kapsıyor. Protokol ile proje üretilecek konular ve kapsamları konusunda mutabakata varılmış oldu. TAA ile MÜSİAD arasında işbirliği protokolüyle iki kurum arasında uzmanlık ve görev alanlarıyla ilgili iş birliğinin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. TAA ile MÜSİAD arasında yapılan iş birliği kapsamında, zaman içerisinde yapılacak bilimsel toplantılar ve etkinliklerle iş dünyası ve yargı kurumlarının kapasitesinin artırılması ve işbirliğine katkıda bulunulması da hedefleniyor.
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