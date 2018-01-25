MÜSİAD’dan hukuki farkındalık atağı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, imza törenindeki konuşmasında, MÜSİAD olarak her fırsatta iş dünyasında yüksek ahlakı ve erdemi yüceltmenin önemine vurgu yaptıklarını belirtti. İş hayatında hukukun tam anlamıyla anlaşılır ve uygulanabilir kılınmasının, iş ahlakını destekleyeceğini vurgulayan Kaan, “Bir ülkede hukuku, hukuk kurallarını içselleştiren bireylerin sayısı, o toplumun medeniyet seviyesiyle doğru orantılıdır. İşte bu doğrultuda, çeşitli projeler üreterek, kaynakların ulaşılabilir ve anlaşılır olmasını ve farkındalığın yükselmesini sağlayacağız” dedi.

KANUNLAR ÖNERECEK

Kaan “MÜSİAD olarak iş dünyasından edindiğimiz izlenimleri, kendi tecrübelerimiz ve entelektüel birikimimizle destekleyerek, hükümetimize, ilgili konularda kanun önerileri sunacağız” dedi. TAA Başkanı ve Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil de “İş hayatında da yaşanan sıkıntıları birlikte konuşacağız. Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin önünü açmak adına bu protokolü imzalıyoruz” dedi.