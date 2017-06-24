MÜSİAD’dan Katar’a tam destek

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Körfez ülkelerinin siyasi ve ekonomik ambargo uyguladığı Katar, bu dönemde Türkiye ile ticari ilişkilerini daha da geliştirdi. Türkiye, Katar’a havadan ve denizden binlerce ton yiyecek maddesi gönderdi. Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları

Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, 11 bin üyeleri olduğunu belirterek, Katar’ın her türlü ihtiyacını karşılayabileceklerini ifade etti. Kaan, ilerleyen yıllarda Türkiye ile Katar’ın ticaret hacminin 5 milyar doları aşabileceğini söyledi.

İNŞAAT VE GIDA ÖNDE

Katar ile ilişkilerin ilerletilmesi amacıyla iki yıl önce savunma sanayi fuarı düzenlendiğini hatırlatan Kaan “Son yaşadığımız krizle ilgili olarak ise MÜSİAD olarak AA aracılığı ile basın açıklaması yaptık ve Müslüman ülkelerin bu oyuna gelmemesi gerektiğini ifade ettik. Allah’ın ipine sımsıkı sarılın parçalanmayın buyruluyor. Bizler de siz kardeşsiniz kardeşler birbirlerine küs ve düşman olmaz dedik. İslam ülkelerinin birbirlerinin terörizmi destekleyen ülke olarak ifade etmelerinin yanlış olduğunu ve Katar’ın yanında olduğumuzu duyurduk” dedi.Ramazan Bayramı’ndan sonra daha geniş heyetlerle tekrar Katar’a geleceklerini belirten Kaan, diğer Körfez ülkelerine de heyetler göndererek birlik ve beraberlik çağrısı yapacaklarına dikkati çekti. Katar’ın kriz sonrası özellikle gıda, inşaat yapı malzemeleri, sağlık ve ilaç konusunda ihtiyaçlarını karşılamak için MÜSİAD olarak çalışacaklarını vurgulayan Kaan, böylece Türkiye olarak hem Katar’ın yanında olmak hem de ihracatı artırmanın amaçlandığını dile getirdi. Katar’da gıda ve inşaat başta olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapılabileceğine ifade eden Kaan, Türk ürünlerinin Katar’a daha ucuza sunulacağını da söyledi.