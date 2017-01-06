MÜSİAD'ın düşünce fabrikası’nın temeli atıldı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) Çobançeşme’de 8 ayda inşa edilecek genel merkez binasının temel atma töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek “Burası MÜSİAD’ın düşünce fabrikası olacak. Ekonominin geliştirilmesi için burada fikirler oluşturulacak. Dünyada önemli bir sivil toplum kuruluşu olan MÜSİAD’ın çalışmaları daha da gelişecek” dedi. MÜSİAD’ın yolculuğuna 27 yıl önce Mecidiyeköy’de bir ofiste başladığını, 17 yıl önce de Sütlüce’deki binalarına taşındıklarını belirten MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ise “Sütlüce’deki bina önceleri büyükken, daha sonra nasıl sığacağımızı düşünür olduk. Giderek büyüdük ve artık bu binaya sığamaz olduk” dedi. Yeni genel merkez binasının doğal, uzun ömürlü ve geri dönüşümlü malzemelerle 14 bin 600 metrekarelik arsa üzerinde 5 katı toprak üstünde, 3 katı da yer altında olmak üzere 8 katlı olarak inşa edileceğini belirten Olpak “MÜSİAD’ın bu kompleksinde kütüphane, kapalı ve açık otopark, 800 metrekarelik, gerektiğinde bölünebilen bir konferans salonu, irili ufaklı 15 toplantı salonu ve mescit gibi birçok alan bulunacak” dedi.

‘2017 İYİ BİR YIL OLACAK’

MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, kendi üyeleri arasında 2017 yılı beklentileriyle ilgili anket yaptıklarını ifade ederek, 2017 yılında ekonominin daha iyi olmasını bekleyenlerin oranının yüzde 48 olduğunu söyledi. Ankette sonuç olarak Türkiye ekonomisinde yeni bir hikaye ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Olpak, dövizdeki aşırı oynaklığa karşı manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanması isteğini de dile getirdi.

TASARRUF ETMEK LAZIM

MÜSİAD’ın Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’nda konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye’nin ihtiyacının tasarruf ve Ar-Ge olduğunu söyledi. Şimşek “TOBB Meclis üyelerinin sadece yüzde 18’i ihracat yapıyor. Örneğin Hindistan pazarında hiç yokuz. Reel sektörün artık sadece iç pazardaki karlılığa ve talebe güvenerek yoluna devam edeceğini düşünmemesi gerekiyor. Cari açığa dayalı büyüme modeli yürümüyor.Tasarruf ve ihracat lazım. Ar-Ge konusunda hiçbir bahaneniz yok. Her türlü destek veriyoruz. Yeter ki yapın. Akla hayale gelmeyecek bütün destekler var” dedi. Eğitim konusunda hükümetin olağanüstü bir çaba ortaya koyduğunu dile getiren Şimşek, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesinin 2019’a yönelik bir hedef olduğunu söyldei. Şimşek MÜSİAD’a lise açma önerisinde bulunarak “Eğitimin kalitesini artırmak amaçlı olmak üzere biz size öğrenci başına maliyet neyse vermeye hazırız, yeter ki siz meslek lisesi açın” dedi.