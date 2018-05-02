Müşterisi istedi diye Hollanda’ya fabrika kurdu
Avrupa’nın 3, dünyanın ise en büyük 10 ambalaj üreticisinden biri olan Sertan Ambalaj, Hollanda’ya fabrika kurdu. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Bu fabrika bizim büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üreten Sarten Ambalaj, müşterisi isteyince Hollanda’da fabrika açtı. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Hollanda fabrikasının şirketin yurtdışındaki 3’üncü toplamdaki 18’inci üretim yeri olduğunu söyledi. Sarıbekir, Sarten Packaging Netherlands B.V bünyesinde Roosendaal’de kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın konum olarak Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti. Sarten Hollanda fabrikasının kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığı bilgisini veren Sarıbekir şöyle konuştu: “Hammadde Türkiye’den gidiyor, Hollanda’da montaj yapılıyor. Bu fabrika öncelikli olarak dünyanın önde gelen markalarından biri ve bizim de büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Ayrıca Avrupa’daki diğer müşterilerimize de buradan hizmet verebileceğiz. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile ambalaj yolluyorduk. Bu da lojistik masrafını arttırıyordu. Biz de İstanbul’da üretip göndermektense Hollanda’da bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Şimdi sadece 80 tır ile yarı mamül yollayacağız ve bunu bitmiş ürüne çevireceğiz. 2020 yılında fabrikamız için 30 milyon Euro ciro hedefliyoruz” dedi.
85 MİLYON $ İHRACAT
Türkiye’de bulunan 15 fabrikasından dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” dedi.
KENDİ SEKTÖRÜNDE AVRUPA 3‘ÜNCÜSÜ
Türkiye ve yurtdışında yaklaşık 3.300 çalışanı bulunan Sarten’in 1972 yılında Çorlu’da kurulan bir aile şirketinden bugün Türkiye ve Ortadoğu’daki en büyük metal ambalaj üreticisi konumuna geldiği bilgisini veren Sarıbekir, “Avrupa’da ilk 3, dünyada ise ilk 10’da yer alıyoruz. 2015’de Mitsui ile yüzde 15’lik ortaklık kurduk. 2014 yılında Turquality programına girdik. Ambalajlarımızı Sarten markasıyla iletiyoruz. 2002 yılında ilk yurt dışı fabrikamızı Bulgaristan’da açtık. 2009 yılında da Rusya fabrikamızı açtık. Rusya’da yaptığımız yeni yatırımlarla artık kapak da üretmeye başladık. Önümüzdeki yıllarda 3 ülkede daha fabrika kurma hedefimiz var” diye konuştu.
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