Müşterisi istedi diye Hollanda’ya fabrika kurdu

Endüstriyel ürünlerden, boya, gıda ve kozmetik sektörüne kadar uzanan geniş bir yelpazeye metal ve plastik ambalaj üreten Sarten Ambalaj, müşterisi isteyince Hollanda’da fabrika açtı. Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Hollanda fabrikasının şirketin yurtdışındaki 3’üncü toplamdaki 18’inci üretim yeri olduğunu söyledi. Sarıbekir, Sarten Packaging Netherlands B.V bünyesinde Roosendaal’de kurulu Aerosol Kutu Fabrikası’nın konum olarak Avrupa’nın en büyük limanları arasında yer alan Antwerp ve Rotterdam arasında bulunduğunu kaydetti. Sarten Hollanda fabrikasının kozmetik ambalaj üretimi için yapıldığı bilgisini veren Sarıbekir şöyle konuştu: “Hammadde Türkiye’den gidiyor, Hollanda’da montaj yapılıyor. Bu fabrika öncelikli olarak dünyanın önde gelen markalarından biri ve bizim de büyük müşterilerimizden birinin ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Ayrıca Avrupa’daki diğer müşterilerimize de buradan hizmet verebileceğiz. Önceden Hollanda’daki müşterimize 800 tır ile ambalaj yolluyorduk. Bu da lojistik masrafını arttırıyordu. Biz de İstanbul’da üretip göndermektense Hollanda’da bu fabrikayı kurmaya karar verdik. Şimdi sadece 80 tır ile yarı mamül yollayacağız ve bunu bitmiş ürüne çevireceğiz. 2020 yılında fabrikamız için 30 milyon Euro ciro hedefliyoruz” dedi.

85 MİLYON $ İHRACAT

Türkiye’de bulunan 15 fabrikasından dünyada 80’in üzerinde ülkeye ambalaj ihraç ettiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir “Fabrikalarımızdan dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiriyoruz. Üretimimizin yüzde 27’sini ihraç ediyoruz. 2017’de 85 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 ihracat hedefimiz ise 100 milyon dolar” dedi.