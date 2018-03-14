Müteahhitler 10 yılda 220 milyar dolar iş yaptı

Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük gayrimenkul fuarları arasında yer alan MIMIPIM 2018, Türkiye’den katılan 250 gayrimenkul şirketi ve belediyenin şovuna sahne oldu. 100 ülkeden 3.100 firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda Türk stantları yoğun ilgi görürken, gün boyu süren toplantılarda yabancı yatırımcılar Türk şirketlerle yatırım fırsatlarını konuştu.

TÜRKİYE’YE BÜYÜK İLGİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MIPIM 2018’de İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından oluşturulan İstanbul Yatırım Çadırının açılışını yaptı. Özhaseki, İstanbul Yatırım Çadırında düzenlenen basın toplantısında, 25 bine yakın kişinin ziyaret ettiği MIPIM Fuarı’na Türkiye’nin son dönemde yoğun katılım gösterdiğinin altını çizzdi. Türkiye’nin Çin’den sonra dünyada inşaat sektöründe büyüklük olarak ikinci sırada yer aldığını belirten Özhaseki, “MIPIM’de 250 firma ile temsil ediliyoruz. Biz burada olayı sadece burada bir alışveriş imkanı gibi görmüyoruz. Aynı zamanda burada ayakta kalan ülkelerin, iş yapan ülkelerin, büyüyen, gelişen ülkelerin kendi yapmış oldukları çalışmaları bütün dünyaya tanıttıkları bir ortam olarak görüyoruz” dedi.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Türk inşaat şirketlerinin önemli başarılar kaydettiğini, ülkenin medarı iftiharı haline geldiğini belirten Özhaseki, şöyle konuştu: “Yurt dışında zaten inşaat sektörü bizim medarı iftiharımız. İlk 250 içerisinde bizim her zaman 40 ila 50 firmamız var. Bu firmalar bizi gayet iyi temsil ediyorlar. Son 10 yılda 220 milyar dolarlık bir iş hacmine ulaştık. Çin’den sonra ikinci sıradayız. Ülke içinde yatırımlar, kalkınma hamleleri hızlı bir şekilde devam ederken, bir taraftan da iki kıtayı birbirine bağlayan yer altındaki geçitten, üçüncü köprüden, Kocaeli tarafına yapılan üst geçitten, bunların her biri adeta kıtaları birbirine bağlayan bölgesel yatırımlar olarak da karşımızda duruyor. İnşallah bu hızlı yatırım atağı da devam edecek diye düşünüyorum.”

İstanbul’da yapımı devam eden 3. Havalimanı›nın havalimanının bittiğinde dünyada birinci sıraya yerleşeceğine işaret eden Bakan Özhaseki, havalimanının etrafındaki 55 ülkeyi üç saatlik bir sürede birbirine bağlayacak tek havalimanı olacağını vurguladı.

BATI BAŞARAMAZDI

“Bulunduğumuz coğrafya itibarıyla zor bir yerdeyiz” diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin kolay bir coğrafyada bulunmadığını ve son 3 yılda yaşadığı sorunların Batı’daki güçlü ülkelerde yaşanması durumunda sonucun çok daha farklı olacağını da kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MIPIM 2018’de yer alan Türk firmaların projelerini inceledi. Özhaseki’ye Emlak Konut Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ile İTO Başkanı Öztürk Oran da eşlik etti.

BOMONTİ İLE FİNANS MERKEZİ FUARIN GÖZDESİ OLDU

Tahincioğlu, MIPIM Fuarı’ndaki Nidapark Bomonti ve Nidakule Finans Merkezi projelerini görücüye çıkarttı. Fuarı değerlendiren Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Uluslararası boyutta organizasyonlara her zaman önem veriyoruz,fuarlarda ülkemizde yatırımların hız kesmeden devam ettiğini anlatıyoruz. Türkiye’nin gücünü, yatırım potansiyelini göstermek istiyoruz” dedi.