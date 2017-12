Müteahhitler Rusya’da kriz öncesine döndü

Türk şirketleri yeni projeler almaya başladı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz” dedi. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası buradaki işlerinin kesintiye uğradığını anımsatan Okay, bu ülkede yeni proje üstlenemediklerini ancak var olan işlerini devam ettirebildiklerini hatırlattı. Son dönemde iş alamama problemini aştıklarını ve yeni projeler almaya başladıklarını dile getiren Okay, halihazırda Rusya’da devam eden işlerinin tutarının 1.78 milyar dolar olduğunu söyledi. Okay, yeni proje almalarının önünde engel kalmadığını bildirdi.

23 PROJE YÜRÜTÜYOR

Okay, Rusya’nın en büyük havalimanı Domodedovo dahil olmak üzere 23 projelerinin bu ülkede devam ettiğini kaydederek “Yeni alacaklarımız hariç elimizde 3 yıllık işler var. Rusya’da toparlanma eskiye rağmen daha iyi ve olumlu. Türk şirketleri yeni projeler almaya başladı. Kriz öncesi ortamı yakalamak üzereyiz” dedi. Okay, uluslararası alanda en çok iş yapan 250 müteahhit firması arasında 86. olduklarını, hedeflerinin ilk 50’ye girmek olduğunu vurguladı.