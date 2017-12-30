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Müteahhitliğe standart geliyor

TSE ve İNTES tarafından yapılan müteahhitlik sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olacak protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek.

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Müteahhitlik sektöründe uzun zamandır beklenen ve yeni bir dönemin başlangıcı olacak Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından yapılan protokol çerçevesinde yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterleri belirlenecek. 

SIKI DENETİM GELİYOR

İNTES Başkanı Celal Koloğlu, belgelendirme sürecinin sıkı denetimlere tabi olacağını belirterek, “Müteahhitlik sektöründe TSE güvencesiyle şeffaf, güvenilir ve tarafsız bir sistem hayat bulacak” dedi. Celal Koloğlu, ülkede inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici unsurların aranmamasının, sektörü, isteyen hemen herkesin girebileceği bir iş alanı haline dönüştürdüğünü söyledi. 

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