Borsadan 27 ayın en yüksek kapanışı

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksinin gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü ve 26 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.743,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,87, holding endeksi yüzde 2,65 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri günü artışla tamamlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Haftaya pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin altında kalmasına karşın BIST 100 endeksinin gün boyu yükseliş eğiliminde hareket ederek 91.343,07 puanı gördü ve 26 Ocak 2015 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, bugün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla mart ayında iki kez test ettiği ve aşamadığı 91.000-91.500 direnç bölgesine girmiş oldu. Analistler, mart ayında iki kez test edilen bu bölgenin banka hisseleri öncülüğünde aşılması durumunda tarihi zirve konumunda olan 93.398,53 seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Yabancı bir yatırım bankasının Türk bankacılık sektörüne ilişkin yayımladığı olumlu raporun özellikle banka hisselerinde alımların güçlenmesini sağladığını dile getiren analistler, ayrıca Suriye'deki gerginliğin şimdilik dinmiş gibi görünmesi, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentilerini yukarı revize etmesi ve beyaz eşya ile mobilya sektöründe vergi indirimi süresinin uzatılmasının da yükselişi destekleyen faktörler olarak sıralıyor.

Analistler, yarın yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 2,5 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 36,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, ocak ayında 2 milyar 762 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 33 milyar 163 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.