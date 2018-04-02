Nakit sıkıntısı çeken emeklilere avans ve faizsiz kredi imkanı gündemde Nakit sıkıntısı çeken emeklilere, avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek. Paralar 36 ayda geri ödenecek.