Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Nakit sıkıntısı çeken emeklilere avans ve faizsiz kredi imkanı gündemde

Nakit sıkıntısı çeken emeklilere, avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek. Paralar 36 ayda geri ödenecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emeklilere faizsiz nakit desteği için kollar sıvandı. Nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans ya da bankadan faizsiz kredi imkanı gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, nakit ihtiyacı oluşan emekli isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans çekebilecek, isterse de bankadan faizsiz kredi kullanabilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Ortadoğu'nun sırrı çözülemeyen şekilleri

Başkomutan sınırda

Başkomutan sınırda

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA