Nakit sıkıntısı çeken emeklilere avans ve faizsiz kredi imkanı gündemde
Nakit sıkıntısı çeken emeklilere, avans ve faizsiz kredi gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, isteyen maaşının 3 katı avans ya da 10 katı faizsiz kredi kullanabilecek. Paralar 36 ayda geri ödenecek.
Emeklilere faizsiz nakit desteği için kollar sıvandı. Nakit sıkıntısı yaşayan emeklilere Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans ya da bankadan faizsiz kredi imkanı gündemde. Bu uygulamalar hayata geçerse, nakit ihtiyacı oluşan emekli isterse Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan avans çekebilecek, isterse de bankadan faizsiz kredi kullanabilecek.
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