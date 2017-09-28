Ne zaman emekli olurum SSK ve SGK erken emeklilik ne zaman

Ne zaman emekli olurum uygulaması ile tüm emeklilik bilgilerinize kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca erken emeklilik durumunuzu da öğrenebilirsiniz. Tüm çalışanların merakla beklediği erken emeklilik şartları nedir? Kimler erken emeklilikten yararlanabilir? Her işe başlayan ya da uzun süreli çalışma hayatı olan herkesin en çok hayalini kurduğu durum emekliliktir. Emeklilik uzun süren çalışma hayatının sonunda, sigortalı olarak çalışan bireylerin emeklilik şartlarını sağlamaları sonrasında iş hayatından tamamen çekilmesi durumudur. Emekli olabilmek için sigorta prim adedi, sigortalılık süresi ve yaş gibi özellikleri sağlamanız gerekir. Bu özelliklerin herhangi birinin tam olmaması durumunda emeklilik işleminiz gerçekleşmez.

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Erken Emeklilik



Sigortalı olarak çalışan bireylerin en çok merak ettiği konu erken emekliliktir. Sigortalı olarak çalışan bireylerin, erken emekli olabilmeleri için ilgili komisyon tarafından çalışmalar hızla sürdürülmeye devam ediyor. Erken emeklilik konusunda özellikle sağlık çalışanları için çalışmaların son aşamaya geldiğini yetkililer belirtiliyor. Diğer meslek gruplarından olan öğretmenler, itfaiyeciler ve postacılar gibi çalışanlar da aynı düzenlemeyi heyecanla bekliyorlar. Kamu kurum ve kuruluşların farklı alanlarında iş hayatında aktif olan bireylerin erken emekli olma talebi, yetkililer tarafından değerlendirmeye alındı. Birçok farklı çalışma kollarında yer alan bireyler için de bir komisyon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulan bu komisyon her sektörde yer alan sigortalı olarak çalışan bireyler için emeklilik şartlarını ve diğer şartları belirleyecektir.









Erken emeklilik konusu için oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmalarda son aşamaya gelindiği ifade ediliyor. Bu konuda yer alan çalışmaların tamamlanması, hangi sektörde ve kimlerin ne şekilde hizmet süresi zammı olan yıpranma oranından kazanç sağlamaya dayalı ön metinler artık oluşturulmaya başlandı. Erken emeklilik konusunda yaşa ya da diğer emeklilik şartlarına takılan sigortalı bireyler için yeni düzenlemeler yapılacağını yetkililer ifade ediyor ancak henüz ayrıntılar hakkında bir bilgi verilmiyor. Komisyon tarafından hazırlanacak olan raporda, erken emeklilik ile ilgili yasa tasarısının oluşturulması ve daha sonra bu yasa tasarısının Meclis’e onaylanması için sunulması gerekiyor.



Erken emeklilik konusuyla ilgili yasa tasarısının Meclis’te onaylanmasının ardından, Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir. Komisyonda yapılan çalışmalar erken emeklilik için öncelikli olan sektörler arasında sağlık çalışanları ön planda olacaktır. İlk olarak sağlık alanında erken emeklilik konusundaki yeni düzenlemeler yapılacak ve daha sonra diğer sektörlerde çalışan bireyler için yeni düzenlemeler gündeme gelecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre, erken emeklilik konusunda sağlık alanında görev yapan bireyler için her 5 yılın başında 1 yıl yıpranma payı ile ilgili bir söz verdi. Sağlık alanında görev yapan bireyler için düzenlenen erken emeklilikle ilgili vermiş olduğu vaadi ilerleyen günlerde hızla hayata geçirileceğini de kendileri ifade etti. Erken emeklilik konusunda kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan bireylerin yanı sıra, ilk olarak sağlık alanında görev yapan bireyler olmak üzere, daha sonra postacılar, mühendisler, öğretmenler, itfaiyeciler, teknisyenler, kimyacılar ve teknikerler geliyor. Sağlık alanında çalışan bireylerin erken emeklilik konusundaki düzenlemeleri tamamlandıktan sonra, diğer sektörlerle ilgili düzenlemeler yapılacaktır.



ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?



Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.



Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.



1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.