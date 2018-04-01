Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

NEFER dondurucu soğukta tam not aldı

ASELSAN’ın silah savunma sistemi NEFER’in ilk testi Kazakistan’da gerçekleşti. Son teknoloji ile üretilen NEFER zorlu kış koşullarında gösterdiği performans ile tam not aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER silah sistemi, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı. Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silahın bulunduğu NEFER silah sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğini taşıyor. NEFER, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilirken, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.      

SON TEKNOLOJİ

NEFER ayrıca üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor. Bugüne kadar 14 ülkede 2 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü NEFER’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 

Canikli Twitter hesabından duyurdu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de NEFER’in Kazakistan’daki testleri başarıyla geçtiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Canikli, NEFER’in atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldığını bildirdi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA