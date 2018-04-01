NEFER dondurucu soğukta tam not aldı
ASELSAN’ın silah savunma sistemi NEFER’in ilk testi Kazakistan’da gerçekleşti. Son teknoloji ile üretilen NEFER zorlu kış koşullarında gösterdiği performans ile tam not aldı.
ASELSAN uzaktan komutalı silah sistemi ürün ailesinin en yeni üyesi NEFER silah sistemi, Kazakistan’ın zorlu kış koşullarında gerçekleşen müşteri testlerini başarıyla tamamladı. Müşteri testlerini başarıyla tamamlayan NEFER, atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldı. Batı veya Doğu menşeli 25/30 milimetrelik otomatik topların ve antitank füzelerinin takılabildiği, üzerinde 7.62 milimetre eş eksenli silahın bulunduğu NEFER silah sistemi, hafifliği ve düşük silüetiyle de pazarda bir ilk olma özelliğini taşıyor. NEFER, 6x6 ve 8x8 paletli veya tekerlekli kara araçlarına takılabilirken, hem NATO silahlarının kullanımda olduğu ülkeler hem de Rus menşeli silahları envanterlerinde bulunduran ülkeler için ideal bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
SON TEKNOLOJİ
NEFER ayrıca üzerindeki gelişmiş görüş sistemi ve atış kontrol bilgisayarı sayesinde gece ve gündüz koşullarında otomatik hedef tespit, takip imkanı ve yüksek doğrulukta balistik çözüm ile sabit ve hareketli hedeflere isabetli atış imkanı da sunuyor. Bugüne kadar 14 ülkede 2 binin üzerinde uzaktan komutalı silah sistemi kullanımda olan ASELSAN, yeni ürünü NEFER’i başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçleri olmak üzere dost ülkelerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.
Canikli Twitter hesabından duyurdu
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de NEFER’in Kazakistan’daki testleri başarıyla geçtiğini resmi Twitter hesabından duyurdu. Canikli, NEFER’in atışlarda gösterdiği performans ile yetkililerden tam not aldığını bildirdi.
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