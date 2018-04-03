Nefes Kredisi nedir kimler alabilir? 2018 Nefes Kredisi başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İstanbul Ticaret Odası, oda üyesi KOBİ’lerin aylık 0,99 faiz/kâr payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanabilecekleri "Nefes Kredisi" için başvuruları dünden alınmaya başlandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) açıklamasına göre, İTO’nun proje için ayırdığı 100 milyon liralık kaynakla 6 banka İTO üyelerine, bu tutarın 15 katı kadar, yani toplam 1,5 milyar liralık kredi kullandıracak. İTO üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçen cumartesi günü açıklanan TOBB Nefes Kredisi’ni kullanmak için önce oda merkezi, temsilcilikleri ya da İTO’nun mobil hizmet aracından ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak. İşte Nefes Kredisi ile ilgili merak edilenler..



MASRAF EN FAZLA 51 TL



Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş birliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu belirtti. Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.







NEFES KREDİSİ'NDE KOBİ'LERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER



Nefes kredisinin üst limiti 200 bin lira. Bu bir ticari kredidir bu nedenle bireysel amaçlı kullanılamaz. Kredi, bankaların daha önce kullandırdıkları kredilerin kapanması için kullandırılamaz.



Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve 6 banka arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ’lere 6 ay anapara ödemesiz dönem (ayda bir faiz ödemeli) içeren , sonraki 12 ay aylık eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay vadeli olarak, aylık %0,99 faiz oranı ile vermekteyiz.



NEFES KREDİSİ'NİN ŞARTLARI NELER?



Nefes Kredisi’nden faydalanabilmek için KOBİ statüsüne haiz olmak gerekmektedir. Yıllık cirosu veya aktif büyüklüğü 40 milyon TL veya altında olan, 250 kişiden az personel çalıştıran bütün işletmeler “KOBİ” statüsünde sayılır. Nefes Kredisi’nden TOBB’a üye oda ve borsalara üye olan KOBİ’ler faydalanabilir. Başvuru esnasında ilgili odadan alınmış “Nefes Kredisi” ifadesi geçen belge talep edilecektir.



Eczaneler, kooperatifler, döviz büfesi/bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler Nefes Kredisi'nden faydalanamıyor. Kredi başvurusunda vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belge, yararlanıcı beyanı, nüfus cüzdanı fotokopisi, imza beyannamesi, son 2 Yıla ait Vergi Levhası, son 2 Yıla Ait Hesap Defteri veya Bilanço ve Gelir Tablosu, varsa mal varlığı dökümü (Tapu Fotokopileri) gerekiyor.



NEFES KREDİSİ MASRAFLARI NE KADAR?



Nefes kredisi masrafları an itibariyle Bankanın 250 TL, KGF’nin 250 TL ve KGF’nin kefil olduğu tutardan %0.50 kefalet komisyonu ile oluşmuş olacak. Örnek olarak 100.000 TL kullanılacak bir kredide, masrafların ise 925 TL olması beklentiler içinde yer alıyor.



6 AY ÖDEMESİZ NEFES KREDİSİ



Başbakan Binali Yıldırım da nefes kredisi ile ilgili şu açıklamaları yaptı: 'Nefes kredisi' için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bir sürü laf söyledik, KOBİ'ler istihdamın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu? Bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz. Getir bir ay sonra taksiti öde diyorlar, böyle bir şey olur mu. Onun için de 6 ay ödemesiz çıkardık. Ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. Geçen yıl nefes kredisi kullandırdık, bu kredinin dönüşü Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla. Hiç batak yok, çünkü KOBİ'ler sağlam."







BAŞBAKAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ



Başbakan Binali Yıldırım, dünkü imza töreninde yaptığı sürprizle kredinin şartlarında önemli iyileştirmeye imza attı. Yıldırım, Nefes Kredisi’nin bu yıl yüzde 50 artışla 7.5 milyar liraya çıkacağını, ayrıca geri ödeme süresine de 6 aylık geri ödemesiz dönem eklediklerini belirterek 18 aylık vade imkânı tanınacağını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde hazırlanan yeni Nefes Kredisi için imzalar, dün Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu katılımıyla atıldı.



Törende yaptığı konuşmada, “Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Bu notlara yeni bakma fırsatım oldu” diyen Yıldırım, şunları söyledi: “Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ’ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra ‘5 milyar olur mu Hüseyin Bey?’ Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar ‘olur’ dediler. Onun üzerine açıklıyorum. Ve vade 12 ay, krediyi gidip alacaksınız, ‘bir ay sonra taksiti öde’ diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var, onun için de 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak.”



‘Bu yıl da büyürüz’



Başbakan Yıldırım ayrıca, “Bu bir yatırım değil, mevcut işletmelerin çarkı çevirmek için işletme ihtiyaçlarını karşılaşmak için bir katkıdır” dedi. Yıldırım, “Yüzde 7.4 büyümenin arkasında KOBİ’ler var, yatırımların yarıdan fazlasını KOBİ’ler yapıyor” ifadelerini kullandı. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin büyümede kendi rekorunu kırdığını belirterek, “Dünyanın en fazla büyüyen ülkesiyiz, altını çize çize söylüyorum. Türkiye, 2017’de dünyanın en fazla büyüyen ülkesi oldu. Türkiye büyümeye, kalkınmaya üretmeye devam edecek” dedi.



50 bin KOBİ’ye 7.5 milyar TL kredi



- Geçen yıl aylık yüzde 0.83 faizle sunulan kredi bu yıl aylık yüzde 0.99 faiz/kâr payı ve 18 ay vade imkânı ile hazırlandı.

- Kredi hacmi 7.5 milyar lira olurken, 6 ay geri ödemesiz bir dönem de olacak.

- Yıllık faiz yüzde 11.88’e denk gelirken, KOBİ’lerin kredi maliyetinden 400 milyon lira tasarruf etmesi öngörülüyor.

- KOBİ’ler 200 bin liraya kadar kredi kullanabilecek.

- Krediden 50 bin KOBİ’nin faydalanması planlanıyor.

- Tüm Türkiye’de kullanılabilecek kredi için TOBB’a bağlı oda ve borsalardan faaliyet belgesi almak gerekiyor.

- Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım krediye aracılık edecek.

- Kredilerin yüzde 85’i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletinde olacak.

- Başvurular yarın başlıyor.



‘Öldü, bitti diyenler şimdi mosmor oldu’



“Geçen yıl Türkiye bu krizi kaldıramaz, Türkiye yandı, öldü, bitti diyenler mosmor oldu” diyen Yıldırım, şöyle devam etti: “Bunların kötü alışkanlıkları bitmez, tekrar başa aldılar. ‘Türkiye 2018’de bu işin içinden zor çıkar, şöyle olacak, böyle olacak.’ Moral bozucu söylemler. Bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum. Ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek, buradan ilan ediyorum. Efendim ‘ekonomiyi soğutun’. Soğuttun mu, sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Soğumayacak, terlemeye, üretmeye devam edeceğiz.”



‘Küçük bir müjdeydi yenileri de gelecek’



2018’e ait bugün sadece küçük bir müjde verdiklerini aktaran Başbakan Yıldırım, “Ama 2018’in tedbirlerini, teşviklerini, aldığımız kararları da önümüzdeki hafta inşallah halkımıza paylaşacağız, bu müjdeleri vereceğiz” dedi.



KOBİ’ler için ne yapılsa az kalacağının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti: “Bu birliktelikten KOBİ’lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buluyor. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında değişiyor. Bu 11.88, yani 12 bile değil. Aylık 0.99.