‘Nefes Kredisi’ rekora koşuyor
Nefes Kredisi’ne KOBİ’leirn ilgisi rekor düzeye ulaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “TOBB öncülüğünde başlatılan KOBİ’lere yönelik ‘Nefes Kredisi’ne, bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2.5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık” dedi.
Türkiye ekonomisinin lokomotifi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler’e (KOBİ) yönelik olarak başlatılan 1 hafta önce başlatılan ‘Nefes Kredisi’ büyük ilgi görüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,‘Nefes Kredisi Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Binali Yıldırım tarafından İzmir’de tanıtılan ‘Nefes Kredisi’nin KOBİ’lere güçlü destek sağlayacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, projeye yoğun talep geldiğini, bu sebeple çok mutlu olduklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım’ın imza töreninde yaptırdığı değişiklikle Nefes Kredisi hacminin 5 milyar liradan 7.5 milyar liraya çıktığına dikkati çekerek, “Bir hafta gibi kısa sürede 16 bin firmadan 2,5 milyar liranın üzerinde başvuru aldık. Bir başka deyişle, bir haftada kredinin üçte biri kullanıldı. 16 bin başvurunun 7 bini halihazırda onaylandı, geri kalanların da kredi tahsis süreçleri devam ediyor” dedi.
6 AY GERİ ÖDEMESİZ
Bu süreçte, illerdeki oda ve borsalar ile projeye destek veren bankaların tüm şubeleriyle büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Aylık yüzde 0.99, yıllık yüzde 11.88 gibi bir oranla 6 ay ana para ödemesiz Nefes Kredisi’nden faydalanmak için tüm KOBİ’lerimizi önce üye olduğu oda veya borsaya, sonra da çalıştığı Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankaları şubelerine başvurmaya çağırıyorum. KOBİ’lerimize bu denli uygun koşullarla krediye erişim imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımıza ve hükümetimize teşekkürlerimizi sunuyoruz”
0.99 FAİZLE 12 AY VADE
Nefes Kredisi, KOBİ’lerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yıllık yüzde 9.9 faiz oranıyla verilen kredi olarak kamuoyuna duyuruldu. Nefes kredisi, KOBİ’lerin nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak 2016 yılında Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklaması yapılarak, 500 milyon liralık mevduatını tahsis etmişti. Bunun karşılığında yaklaşık 80 bin firma için 5 milyar liralık kredi hacmi yaratılırken, 27 bin firmaya 2.6 milyar lira kredi kullandırılmıştı. Nefes Kredisi’nde ikinci dönem ise 2 Nisan’da başladı. 2. Nefes Kredisinin üst limiti 200 bin lira olarak belirlendi. Aylık 0.99 faiz oranı ve 12 vadeyle işletmelerin bu krediden faydalanabileceği belirtildi. Yapılan açıklamada geri ödemelerin 6 ay sonra başlayacağı krediyi; Ziraat, Vakıfbank, Halk Bank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Denizbank kullandıracak.
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