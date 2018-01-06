Nevşehir'e yüksek hızlı tren geliyor

Başbakan Yıldırım, “15 yıldır laf üstüne laf koyan değil taş üstüne taş koyan, dağ gibi sorunları çözerek hizmet üreten bir hükümetiz” ifadesinde bulunarak şunları söyledi: “15 yılda 5 milyar yatırım yaptık. Nevşehir daha fazlasına layık. Nevşehir ihracatı 15 yılda 7 milyon dolardan 52 milyon dolara ulaştı.

Bu güne kadar 20 sağlık tesisi yaptık ve hizmete aldık. Şimdi 100 yataklı ek bina yapacağız. Kozaklı’ya da bir hastane yapacağız. Bölgenin beklediği Kalaba-Seyfe sulamasını tamamlayacağız. Acıgöl’e bir meslek yüksek okulu açacağız. Ürgüp’e de güzel bir adliye binası yapacağız. Stadyumu da yenilenecek. Projeler hazır, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük yeraltı şehrini de turizme kavuşturacağız.

Hacıbektaş ilçemizin kültür inanç turizminde hak ettiği yere taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Kılıçdaroğlu sen bu yolları yürüyerek gitmek istersen ömrün yetmez. 87 kilometreden 275 kilometrelik bölünmüş yol yaptık. Nevşehir-Niğde yolunu da en iyi şekilde yenileyerek bitireceğiz. Nevşehir-Ankara yolu da sıcak asfalt yapılacak.

Yeni ihale ettik. Niğde-Ankara otoyolu çalışmaya başladı. Şimdi de batı çevre yolunu yapacağız. Kapadokya havayolu AK Parti iktidarı öncesinde kapalıydı. Şimdi Nevşehir’in nüfusundan daha fazla 367 bin uçakla gelen oldu. Pistlerini yeniledik. Tuzköy havaalanına modern bir terminal yapacağız.

Kayseri-Nevşehir-Konya hızlı tren hattının projeleri bu sene içerisinde tamamlanacak, inşallah ondan sonra da yapımı için planlamamızı yapacağız. Oradan Antalya'ya doğru da gidiyor

Ak Parti’nin bayrak değişimi atletizmdeki bayrak yarışına benzemiyor. AK Parti’de bayrağı veren de konuşuyor bayrağı alan da koşuyor. AK Parti’de eski yeni yok. Ak Parti’de her zaman durmak yok yola devam."