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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüşe haftanın son işlem gününü kayıplarla tamamladı.

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Dow Jones Sanayi Endeksi 76,01 puan (yüzde 0,3) düşüşle 25.451,06 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 18,62 puan (yüzde 0,66) azalışla 2.818,82 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 114,77 puan (yüzde 1,46) değer kaybıyla 7.737,42 puana düştü.

Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,6 ve Standard & Poor's 500 yüzde 0,6 yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,1 geriledi.

Bugün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın hisseleri yüzde 20,6 düşerken, çip üreticisi Intel'in hisseleri yüzde 8,6 azalış kaydetti.

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